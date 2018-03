VP-Ulm: 2013 bereits 420 Frühpensionierungen

Wo bleibt versprochene Reform?

Wien (OTS) - Angesichts von bereits 420 Frühpensionierungen von Wiener Beamten im Jahr 2013 schlägt Gemeinderat Wolfgang Ulm, der auch Mitglied der gemeinderätlichen Personalkommission ist, Alarm -droht doch ein weiteres trauriges Rekordjahr im vermeintlichen Pensionsparadies Wien. Auf die 553 Frühpensionierungen im Jahr 2012 fehlen mit Stand August nur noch 133 vorzeitige Versetzungen in den Ruhestand.

Mittlerweile sei, so Ulm, fast ein weiteres Jahr ins Land gezogen, ohne dass die von Häupl noch Anfang 2012 versprochene Anhebung des Pensionsalters im Ausmaß von drei Jahren sich auch nur annähernd abzeichnen würde. Gingen Wiens Bedienstete 2012 mit durchschnittlich 53,6 Jahren in Pension, so beträgt der Durchschnitt 2013 bis dato 53,8 Jahre. Mit einer minimalen Steigerung von gerade einmal 0,2 Jahren kann dieses Ziel sicher nicht erreicht werden.

Ein Armutszeugnis für die Stadt Wien, da weder zielführende Bestrebungen noch Erfolge zu sehen sind, die Bediensteten länger in Beschäftigung zu halten. Die Zahlen, so Ulm, belegen ein Versagen in der Personalpolitik auf voller Linie. Die Wiener SPÖ steuert die Wiener Pensionstitanic weiterhin ungebremst auf den Eisberg zu. Das System der Frühpensionierungen kostet die Wiener Steuerzahler jährlich 200 Millionen Euro. "Zeit den Kurs zu ändern", so Ulm abschließend, der die versprochenen Reformen einfordert.

