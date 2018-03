AVISO: 20.8.2013 - LH Haslauer und StS Kurz eröffnen ÖIF Integrationszentrum in Salzburg

Weiterer Umsetzungsschritt der Strategie "Integration von Anfang an" in Salzburg

Salzburg (OTS) - Am Dienstag, den 20. August, um 12:00 Uhr eröffnen Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Staatssekretär Sebastian Kurz und der Geschäftsführer des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF), Franz Wolf-Maier, das Integrationszentrum Salzburg. Gleichzeitig wird die neue Strategie "Integration von Anfang an" vorgestellt:

Neuzuwander/innen werden ab sofort vom Erstkontakt an der österreichischen Botschaft im Ausland bis zur Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft in ihrem Integrationsprozess begleitet. An so genannten Welcome Desks im Integrationszentrum findet die Beratung der Neuzuwander/innen statt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medien sind herzlich eingeladen.

LH Haslauer und StS Kurz eröffnen ÖIF Integrationszentrum in Salzburg



Datum: 20.8.2013, um 12:00 Uhr



Ort:

Integrationszentrum Salzburg

Ernest-Thun-Straße 6, 5020 Salzburg



Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

Mag. Julian Unger, MA

T 0676/5566820

M julian.unger @ integrationsfonds.at



Staatssekretariat für Integration

Pressereferat

1010 Wien, Minoritenplatz 9

T +43 1 53126-7005

M kristina.rausch @ bmi.gv.at