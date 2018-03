Leopoldstadt: Ein Meisterwerk des Schreckens aus 1924

Freiluft-Kino am 15.8.: Horror-Klassiker "Orlac's Hände"

Wien (OTS) - Seit Anfang Juli läuft im Garten des "Filmarchiv Austria" am "Augartenspitz" (2., Obere Augartenstraße 1) das Festival "Kino wie noch nie". Heute, Mittwoch, wird der Film "Eyes Wide Shut" (USA/UK 1999) des Regisseurs Stanley Kubrick vorgeführt, der auf Arthur Schnitzlers "Traumnovelle" basiert und mit Nicole Kidman und Tom Cruise berühmte Hauptdarsteller hat (Original mit Untertiteln). Am Donnerstag, 15. August, ist nach dem Dafürhalten der Festival-Leitung ein "Meisterwerk des grandiosen Schreckens" zu sehen: Im Streifen "Orlac's Hände" aus dem Jahre 1924 (Regisseur:

Robert Wiene) geht es um einen Pianisten, der nach einem Unfall die Hände eines Verbrechers erhält. Conrad Veidt verkörpert "Paul Orlac", den mörderische Ängste plagen und der hernach tatsächlich unter Mordverdacht steht. Umrahmt wird dieser "Klassiker des Horror-Films" durch Live-Musik von "bulbul". Die Aufführungen im "Kino wie noch nie" beginnen um 21.30 Uhr. Ab 19.30 Uhr sind Karten an der Abend-Kasse zum überhaupt nicht gruseligen Preis von 8 Euro (mit Ermäßigung: 6 Euro) erhältlich. Auskunft und Bestellung: Telefon 0800 808 133, E-Mail reservierung @ kinowienochnie.at.

Das Film-Festival "Kino wie noch nie" endet am Sonntag, 18. August. Informationen über das Programm an den letzten Tagen und die Köstlichkeiten aus der "Grünstern Gartenküche" (18.00 bis 24.00 Uhr) veröffentlichen die Projekt-Partner "Filmarchiv Austria" und "Viennale" im Internet: www.kinowienochnie.at. (Schluss) enz

