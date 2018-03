Skandinaviens größte Hotelkette verbannt Pornografie aus ihrem Pay-TV-Angebot

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - Petter Stordalen, alleiniger Eigentümer von Nordic Choice Hotels, hat sich dazu entschieden, Pornofilme aus dem Pay-TV-Angebot aller 171 Hotels des Unternehmens in Skandinavien zu entfernen. In seinem Exklusivhotel The Thief in Oslo ersetzt er die Pornokanäle mit einem Angebot an zeitgenössischer Videokunst.

- "Wir sind der Überzeugung, dass es ein selbstverständlicher Bestandteil unserer sozialen Verantwortung ist, keine Branchen zu unterstützen, die zum Menschenhandel beitragen. Daher wird dieser Beschluss mit sofortiger Wirkung umgesetzt," sagt Petter Stordalen.

In Oslos Luxushotel The Thief, das sich in erster Meereslinie befindet, brachte das Unternehmen das Konzept schon einen Schritt weiter.

- Weltweit bietet The Thief im Rahmen seines interaktiven Fernsehangebotes als erstes Hotel in allen Zimmern "Kunst auf Abruf" mit einer grossen Auswahl an hochwertiger Videokunst an.

Innovativ und wegweisend

Nordic Choice Hotels nimmt schon seit Langem eine führende Rolle bei der Einführung neuer Hotelstandards ein. Im Jahr 2006 hat das Unternehmen als erstes Hotel weltweit ein Rauchverbot in allen Zimmern eingeführt. Seit 2008 finanziert es im Rahmen einer Kooperation mit der Regenwald-Stiftung die Erhaltung von 100 Quadratmetern Regenwald pro verkaufter Übernachtung. Im Februar 2010 wurde das Bio-Frühstück in allen Hotels eingeführt und zum Jahresende 2010 trugen sämtliche Hotels das ISO-Umweltzertifikat.

Das grösste Hotelunternehmen Skandinaviens kollaboriert seit 2008 mit UNICEF. 2012 stimmten über 2.500 Mitarbeiter der Hotelkette dafür ab, das Projekt "Free to grow", das sich gegen den Menschenhandel engagiert, zu unterstützen. Dabei geht es insbesondere um den Schutz von Kindern, die Opfer sexueller Ausbeutung beziehungsweise sexuellen Missbrauchs wurden.

Gegen den Menschenhandel

- 1,2 Millionen Kinder fallen jährlich Menschenhändlern zum Opfer. 70 % dieser Kinder werden sexuell ausgebeutet. Kinder werden sowohl an das Rotlichtmilieu als auch an die Pornobranche vermittelt. "Mithilfe von 'Free to grow' und unseren neuen ethischen Richtlinien möchten wir UNICEF bei dessen Engagement gegen dieses Problem unterstützen," sagt Stordalen.

Nordic Choice Hotels ist Skandinaviens grösste Hotelgruppe und verfügt über 171 Hotels und 12.000 Angestellte in Skandinavien und dem Baltikum. Das Unternehmen vermarktet die Ketten Comfort, Quality Hotels, Quality Resort, Clarion Collection, Clarion und Nordic Hotels & Resorts. Letztgenannte Kette umfasst neun einzigartige Hotels, darunter das Hotel The Thief in Oslo. Alle Hotels tragen das Umweltzertifikat ISO 14001.

