Magnus Carlsen, der beste Schachspieler aller Zeiten, wird mit einem dreijährigen Sponsoringvertrag ein Botschafter für Nordic Semiconductor

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - Der Spezialist für HF mit sehr niedrigem Stromverbrauch (ULP - Ultra Low Power), Nordic Semiconductor ASA , gab heute bekannt, dass es Magnus Carlsen, dem jüngsten Schachspieler der Welt, der auf Platz eins im Weltschach rangiert und die meisten Punkte in der Rangliste aller Zeiten aufweist, mit einem Dreijahresvertrag sponsern wird.

Der Norweger Carlsen stieg im Jahr 2010, kurz nach seinem 19. Geburtstag, an die Spitze der Weltrangliste. Bisher hat er den höchsten Rekord mit 2872 Punkten aufgestellt, womit er sich die Bezeichnung des weltbesten Schachspielers aller Zeiten verdiente. Im Jahr 2013 wurde Carlsen vom Time magazine als einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten aufgeführt. Später in diesem Jahr wird Carlsen gegen den amtierenden Weltmeister in einem Playoff mit 12 Spielen um den Weltmeistertitel in Chennai (Indien) antreten.

Mit der Unterzeichnung des Vertrags mit Nordic hat Carlsen sein Sponsoring-Portfolio vervollständigt. "Für eine Weile haben wir eine Sponsoringmöglichkeit offen gehalten, um den bestmöglichen Partner zu finden", kommentierte der Manager von Carlson, Espen Agdestein. "Magnus geht es nicht nur um das Geld. Er will Sponsoren finden, welche für ihn relevante Werte und Meinungen vertreten."

Svenn-Tore Larsen fügte hinzu: "Für Magnus weist unsere Marke grossartige Vorteile auf. Nordic hat sich genauso wie er in einem sehr wettbewerbsorientierten, weltweiten Bereich durchgesetzt. Obwohl Magnus im Schachsektor tätig ist und Nordic im Geschäft für drahtlose Technologie mit sehr niedrigem Stromverbrauch müssen beide doch ständig kreativ und gleichzeitig völlig zuverlässig sein. In beiden Bereichen gibt es keinen Spielraum für Fehler."

Carlsen ist von der Partnerschaft begeistert. "Nordic ist das führende Unternehmen in einem Markt, der bald einen Aufschwung erleben wird. Das Unternehmen weist eine Reihe an neuen Produkten und Dienstleistungen auf, die auf der gesamten Welt hergestellt werden", kommentierte er. Er fuhr fort: "Ich freue mich, Teil dieser Revolution zu sein."

Die neuesten Smartphones der grössten Hersteller beinhalten Chips und Software, welche die Technologien Bluetooth v4.0 und ANT+ unterstützen, wodurch die Kommunikation mit Bluetooth Smart-Geräten beziehungsweise ANT+-Peripheriegeräten, die mit Nordics Reihe nRF51-Systems-on-Chip ausgestattet sind, ermöglicht wird. Mit dieser Funktionalität werden viele neue Möglichkeiten für drahtlos verbundene Produkte geschaffen, welche durch Knopfzellen mit Strom versorgt werden, wie zum Beispiel Handapparat-Accessoires, Sport- und Fitness-Monitore sowie Spielzeuge.

