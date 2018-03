Neues Volksblatt: "Aufbruchsstimmung" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 14. August 2013

Linz (OTS) - Es war zu erwarten: Wie angekündigt wurde nun von der Bundesregierung und dem Land Oberösterreich der Vertrag über die Med-Fakultät in Linz abgesegnet und prompt wird wieder gemosert - von den üblichen Verdächtigen. Es ist zwar verwunderlich, dass sich die Hochschülerschaft wehrt, wenn neue Ausbildungsplätze für Studenten entstehen. Es ist zwar unverständlich, warum sich die Rektorenkonferenz sträubt, wenn ein Land Millionen in den tertiären Sektor investiert. Und es ist traurig, wenn die Industriellenvereinigung nicht sieht, dass die Medizinforschung, das Zukunftsfeld für Technik und Industrie beackert.

Aber sei's drum, jetzt ist nicht die Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Gemeinsam hat man das erste Etappenziel erreicht. Das Vertrauen, dass man dabei über die Parteigrenzen hinweg gewonnen hat, gilt es genauso zu nutzen, wie die Aufbruchsstimmung. Denn jetzt heißt es, die Ärmel aufzukrempeln, in 13 Monaten sollen die ersten Medizinstudenten bereits beginnen und es gibt noch genügend Herausforderungen zu meistern: Drei verschiedene Krankenhäuser müssen in eine Universitätsklinik zusammengeführt werden, wobei Landeshauptmann Pühringer klar gestellt hat: Die Patienten werden nichts davon bemerken. Ein neues Fakultätsgebäude muss errichtet werden und mit der Med-Uni Graz muss man die Details der Zusammenarbeit ausarbeiten.

