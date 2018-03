Bundeskanzler Faymann: "Das Gemeinsame in den Vordergrund stellen"

Zusammentreffen von Vertretern der Religionsgemeinschaften mit dem Bundeskanzler

Wien (OTS) - "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften eines Landes untereinander ein so gutes Verhältnis haben wie in Österreich. Ich bin auch stolz darauf, dass das Verhältnis zwischen den Religionsgemeinschaften und der Regierung von Offenheit, gegenseitiger Anerkennung und großem Respekt geprägt ist. Dafür möchte ich mich persönlich bedanken", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Dienstagabend, beim Empfang von Vertreterinnen und Vertretern der anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften Österreichs im Wiener Bundeskanzleramt. Anlass für das Zusammentreffen war das traditionelle Fastenbrechen zum Abschluss des muslimischen Fastenmonats Ramadan.

Auch der Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft, Fuat Sanac, sowie Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg bekräftigten die konstruktive Zusammenarbeit der österreichischen Religionsgemeinschaften und der Regierung. Beispielhaft wurde das Thema Integration genannt, bei dem die Religionsgemeinschaften einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten könnten.

Die Bedeutung von gegenseitigem Verständnis und Miteinander sei gerade in Zeiten der Krise besonders hervorzuheben, so Faymann: "Wir stehen in Europa und auch weltweit nach der Wirtschaftskrise vor großen Herausforderungen. Wir müssen mit gesellschaftlichen Gegensätzen und hoher Arbeitslosigkeit von jungen Menschen umgehen. Diese Krise ist noch nicht vorbei."

Österreich habe die Folgen der Wirtschaftskrise besser als andere Länder bewältigen können: "Österreich wird oft als Vorbild in der EU bezeichnet. Das liegt nicht nur an der österreichischen Wirtschaft und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sondern auch am politischen Klima. Denn wir stellen die Gemeinsamkeiten und die Zusammenarbeit in den Vordergrund", sagte der Kanzler.

Den Religionsgemeinschaften komme in der österreichischen Gesellschaft eine herausragende Bedeutung zu: "Sie sind im sozialen Bereich, in der Jugendarbeit und in der Pflege älterer Menschen sehr engagiert. Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, ihnen dafür zu danken", so der Bundeskanzler abschließend.

