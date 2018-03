VITEC feiert 25 Jahre Videoinnovationen mit Neuheit und schnellster Technologie auf der IBC 2013

Paris (ots/PRNewswire) - VITEC, ein weltweit führender Anbieter von leistungsfähigen digitalen Video, lädt Sie dazu ein, unser 25-jähriges Jubiläum mit uns zu feiern, indem Sie auf der Messe vorbeikommen, um unsere neuesten aufregenden Produkte anzusehen, die wir zu unserem Angebot an herausragenden End-to-End-Medienlösungen hinzugefügt haben. Seit 25 Jahren vereint VITEC Kreativität, Innovation und die neueste Technologie in allen seinen Produkten.

Besuchen Sie unseren Stand auf der Messe 2013 IBC in Halle 7, Nr. J31, welche vom 13. bis 17. September in Amsterdam stattfindet, und schauen Sie sich Live-Vorstellungen von unseren verschiedenen, innovativen und hochmodernen Videoprodukten an:

-- NEUHEIT - HEVC/H.265-DECODERKARTE: Mit Neuer Stradis HDM850+ [http://www.vitecmm.com/products/decoding/decoding-boards/product/show/HDM850-2/], der weltweit ersten professionellen HEVC/H.265-Decoderkarte mit nahtloser und framegenauer Back-to-Back-Wiedergabe in HEVC/H.265 und MPEG-2. -- SCHNELLSTES - <1 FRAME STREAMING: Mit Neuem MGW Sprint [http://www.vitecmm.com/products/streaming-delivery/portable-appliances/product/show/MGW-Sprint/], basierend auf TurboVideo2(TM)-Technologie, dem weltweit schnellsten H.264-Codec mit einer Glass-to-Glass-Latenz von weniger als 1 Frame für volles HD-Streaming und erstklassiger Eingabeauswahl sowie der tragbaren MGW-Encoder-Reihe mit MGW Premium [http://www.vitecmm.com/products/streaming-delivery/portable-appliances/product/show/MGW-Premium-Encoder/], MGW Nano [http://www.vitecmm.com/products/streaming-delivery/portable-appliances/product/show/MGW-Nano/] und MGW Pico [http://www.vitecmm.com/products/streaming-delivery/portable-appliances/product/show/MGW-Pico/]. -- TRAGBARE AUFNAHME: Focus FS-T2001 [http://www.vitecmm.com/products/acquisition-recording/portable-field-decks/product/show/FS-T2001/], das tragbare Aufnahmegerät für ENG/EFP-Aufnahme, -Wiedergabe und -Medienmanagement -- PROXY-AUFZEICHNUNG: Focus FS-H50/60/70 Proxy Recorders [http://www.vitecmm.com/products/acquisition-recording/portable-proxy-recorders/product/show/FS-H506070/] sind kompakte, professionelle Aufnahmegeräte, die eine große Bandbreite an Eingaben und Auflösungen anbieten und die mit beliebten Smartphones, Tablets, Computern und NLEs kompatibel sind -- NLE PROJECT PARKING: Proxsys PA-Series [http://www.vitecmm.com/products/management-archive/media-archiving/product/show/PA-105060/] bietet effektive Archivierung und Projekt Parking für Videoclips und NLE-Projekte -- MEDIEN-LOGGING: Monisys MR- und ML-Series [http://www.vitecmm.com/products/management-archive/media-logging/product/show/ML-50100/] für die Medienaufnahme und das Logging von Medien mit PTZ-Steuerung und Wiedergabe mittels einer mobilen App -- KONVERTIERUNG: Extensor(TM) Mini-Converters [http://www.vitecmm.com/products/conversion/mini-convertors/product/show/SDI2HDMI/] - nahtloses konvertieren, verteilen und verarbeiten von branchenüblichen HD-SDI-, HDMI- oder analogen Quellen und Support einer breiten Palette an Bildfrequenzen

Darüber hinaus wird VITEC viele unserer Produkte ausstellen, die Sie bereits heute kennen und nutzen.

"VITEC ist äußerst erfreut, unser 25. Jubiläum mit der Einführung eines bemerkenswerten Angebots an neuen Produkten zu feiern, welche dieses Jahr auf der IBC vorgestellt werden. Wir sind stolz, dass wir zu diesem viertelhundertjährlichen Jubiläum eine technische Leistungsfähigkeit unter dem Namen VITEC vereint haben, die ein außergewöhnlich hohes Maß an Innovation und fortschrittlicher Technologie aufweist, die zu wahrlich herausragende Produkten führen", erklärte Philippe Wetzel, CEO von VITEC. "Die letzten Jahre intensiver Arbeit und schneller Entwicklung haben echte Erfolge erzeugt, mit leistungsfähigen, smarten Produkten, die es unseren Kunden ermöglichen, jede Verbindung in der Videokette zu modernisieren und aufregendere und umsatzsteigendere Mediendienste als jemals zuvor anzubieten."

Besuchen Sie uns auf der IBC, Halle 7, Nr. J31 beziehungsweise auf unserer Website www.vitecmm.com für weiterführende Informationen.

VITEC ist ein weltweit führender Anbieter von leistungsfähigen digitalen Videoprodukten, die End-to-End-Medienlösungen für Kunden aus den Bereichen Rundfunk, Unternehmen, Bildung, Regierung, Industrie, Medizin, Militär und Telekommunikation unterstützen. Alle hierin verwendeten Namen von Unternehmen und Produkten sind möglicherweise Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken ihrer entsprechenden Eigentümer.© 2013 VITEC www.vitecmm.com

