Exact - das hat Danmagi gebraucht

Kopenhagen (ots/PRNewswire) - Der Anbieter von Cloud-basierten Internet-Gastzugängen Danmagi kündigt eine Vereinbarung über umfangreiche Investitionen des dänischen Risikokapitalunternehmens Exact Invest an.

Danmagi möchte den Markt für Internet-Gastzugänge mit seiner Cloud-basierten Lösung revolutionieren. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb weniger Jahre zum führenden Wi-Fi-Anbieter in Hotels, Flughäfen, Sportstadien und Verkehrsmitteln zu werden. Nachdem Danmagi einige Jahre in die Entwicklung seiner Dienste investiert hat, arbeitet das Unternehmen nun auch global und hat sich eine solide internationale Präsenz in der EMEA-Region, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum aufgebaut. Hotels und Unternehmen überall auf der Welt, die es satthatten, Beschwerden über den Internetzugang für Gäste bearbeiten zu müssen, nehmen die von Danmagi angebotene Cloud-basierte Alternative gut an. Für Exact Invest war dies ein guter Grund, in das Unternehmen zu investieren. Martin Nymark, der CEO von Exact, erklärt: "Ich weiss aus meiner eigenen Erfahrung auf Flughäfen oder bei Hotelübernachtungen, dass bei den Wi-Fi-Anbietern ganz allgemein eindeutig etwas falsch läuft. Das Dienstleistungsniveau von Danmagi und der erfrischend neue, Cloud-basierte Ansatz dieses Unternehmens heben sich deutlich davon ab."

"Diese Investition bringt uns ein gutes Stück voran," kommentiert Daniel Lister, der CEO von Danmagi. "Und das nicht nur finanziell. Das Team von Exact unterstützt uns auch in Managementangelegenheiten, da es über wertvolle Erfahrungen in Brasilien und Indien verfügt, wo Danmagi bereits Niederlassungen gegründet hat. Für uns ist das genau der richtige Zeitpunkt: Die Welt wartet regelrecht auf eine neue Art von Dienstanbieter, der in der Lage ist, zuverlässige Wi-Fi-Dienste zur Verfügung zu stellen."

Führende internationale Hotelketten entscheiden sich für Danmagi, weil sie eindeutig erkannt haben, dass eine Lösung, in deren Mittelpunkt die Cloud steht, sich für sie in Form von zufriedenen Gästen auszahlen kann. Danmagi expandiert zurzeit, offene Stellen finden Sie daher unter http://www.danmagi.com.

Informationen zu Danmagi:

Der internationale Anbieter von Internet-Gastzugängen bietet seit 2011 Internetdienste für Kunden weltweit an. Danmagi ist in Lateinamerika, der EMEA-Region sowie dem asiatisch-pazifischen Raum aktiv. Zusätzlich zum Hauptsitz im dänischen Kopenhagen verfügt das Unternehmen über Regionalbüros in Brasilien, Dänemark, Indien und dem Vereinigten Königreich.

Informationen zu Exact:

Exact PE I A/S ist ein Private-Equity-Fonds, der von Exact Invest gegründet wurde und von Exact Capital & Consulting verwaltet wird. Der von zahlreichen Investoren getragene Fonds investiert gezielt in brasilianische Unternehmen oder in Unternehmen, die sich besonders auf den brasilianischen Markt konzentrieren. Aufgrund seiner in Brasilien und auf internationaler Ebene gesammelten Erfahrungen und seinem Know-how kann Exact nicht nur Kapital in die einzelnen Unternehmen aus seinem Portfolio einbringen, sondern dem Management auch bei der weiteren Entwicklung beratend zur Seite stehen.

Vorstandsvorsitzender von Danmagi ist Martin Nymark, CEO ist Daniel Lister.

