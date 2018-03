ANSCHOBER: Verschieben der Temelin-Entscheidung ist Teilerfolg für Oberösterreich

Linz (OTS) - "Was ich bereits vor zwei Wochen im Rahmen einer Pressekonferenz angekündigt habe, wurde heute von Temelin-Betreiber CEZ offiziell bestätigt: Die Entscheidung über einen Ausbau von Temelin wird auf 2014 oder 2015 verschoben. Das ist ein Teilerfolg für Oberösterreich, aber absolut noch kein Grund für eine Entwarnung", freut sich Oberösterreichs Umweltlandesrat Rudi Anschober.

"Damit wird immer klarer, dass aufgrund der fehlenden Wirtschaftlichkeit von neuen Reaktorblöcken die Entscheidung über einen Ausbau von Temelin in Brüssel getroffen wird. Denn wenn die EU-Kommission das bisherige Verbot einer Direktsubvention von Atomreaktoren aufrecht erhält, dann ist der Temelin-Ausbau gestoppt. Geht die Kommission hingegen vor den Interessen der Atomlobby in die Knie und wird die Subvention von Atomreaktoren legalisiert, dann droht der Ausbau auf Kosten einer massiven wirtschaftlichen Belastung der Bevölkerung weiterhin. Die Vorentscheidung wird also um den Jahreswechsel in Brüssel getroffen. Jetzt muss die Bundesregierung endlich die vielfachen Ankündigungen wahrmachen und die von mir seit Jahren geforderte starke Allianz der atomkritischen Staaten in der EU verwirklichen, um der Atomlobby eine starke politische Kraft entgegenzusetzen. Und natürlich muss Österreichs EU-Kommissar endlich aus der Tauchstation auftauchen und innerhalb der Kommission im Interesse der Anti-Atompolitik aktiv werden", so LR Anschober.

