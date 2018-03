Voller Erfolg: Zehntes Jubiläum der Summer Days für Kinder mit Cochlea-Implantat

Anfang August veranstaltete die Gesellschaft für implantierbare Hörlösungen wieder ein ganz besonderes Sommercamp für Kinder mit Cochlea-Implantat (CI), die Summer Days in Velden. In diesem Jahr kamen 120 Besucher, um gemeinsam mit den Organisatoren das zehnjährige Bestehen des Sommercamps zu feiern. Theater-Workshops, ein vielfältiges Sportprogramm und eine Cocktailparty als krönender Abschluss stießen bei den Besuchern auf große Begeisterung.

Die Summer Days in Velden sind für viele Eltern von Kindern mit Hörimplantat mittlerweile ein fester Bestandteil bei der Ferienplanung. Während die jungen Besucher auch in diesem Jahr gemeinsam das Sommercamp unsicher machten und das bunt gemischte Freizeitprogramm mit Beachvolleyball, Sommerrodeln und Badespaß genossenen, hatten die Eltern die Gelegenheit sich rund um das Thema Hörimplantate zu informieren und mit anderen Eltern über ihre Erfahrungen zu sprechen. "Meine ganze Familie freut sich auf Velden und unsere CI implantierte Tochter ganz besonders. Uns Eltern geht es auch viel um die Infoveranstaltungen und den Austausch mit anderen Eltern", so Markus Fraisl, der mit seiner Familie bereits seit sechs Jahren nach Velden kommt.

Auch in diesem Jahr wurde das Feriencamp vom österreichischen Unternehmen MED-EL, führender Hersteller von Hörimplantatsystemen, gesponsort. "Die Sommer Days 2013 waren wieder einmal ein großer Erfolg. Veranstaltungen wie diese sind für uns ein wichtiger Schritt, um Eltern von Kindern mit Hörimplantaten zu unterstützen und untereinander zu vernetzen. Die Familien geben sich gegenseitig Ratschläge und tauschen sich aus. Für die Kinder ist es wiederum ein tolles Ferienerlebnis, bei dem sie neue Freundschaften schließen.", erklärt Birgitt Valenta, Kundenbetreuerin bei MED-EL.

Neben vielen informativen Vorträgen und Gesprächsrunden, sollen die Summer Days in Velden aber vor allem Spaß machen. Besonders die Theater-Workshops mit anschließenden Vorführungen waren auch in diesem Jahr das Highlight bei den jungen Besuchern. "Velden ist sehr familiär und informativ. Den Gedankenaustausch mit anderen Betroffenen schätzen meine Tochter und ich sehr. Vor allem das Theater spielen macht ihr Spaß und gibt ihr Selbstvertrauen", erzählt Besucherin Hilde Renner begeistert. Zum feierlichen Abschluss der zehnten Summer Days in Velden luden die Veranstalter unter dem Motto "Glitzer trifft Glamour" zur schicken Cocktail-Party und feierten gemeinsam mit den Besuchern bis in die Nacht hinein.

