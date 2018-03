FPÖ-Leyroutz erwartet sich zu falschen Anschuldigungen von ÖVP-Malle Entschuldigung

"M.U.T-Wahlbroschüre" für Malle ist eher aufklärungsbedürftig

Klagenfurt (OTS) - Auf das Schärfste weist heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, die ungeheuerlichen in den Raum gestellten Anschuldigungen von ÖVP-Klubobmann Markus Malle gegenüber FPÖ-Landesparteiobmann Ragger zurück. Leyroutz erwartet sich eine Entschuldigung, denn es habe höchstens in der Phantasie Malles eine Geburtstagsfeier auf der Saualm stattgefunden. "Sollte Malle weiterhin solchen Unsinn behaupten und rund um Raggers Geburtstag strafbare Handlungen unterstellen, werden wir dagegen rechtliche Schritte einleiten", kündigt Leyroutz an.

Vielmehr fordert Leyroutz den ÖVP-Klubobmann auf, der Öffentlichkeit zu erklären, ob seine M.U.T.-Wahlbroschüre in der Wahlkampfkostenaufstellung berücksichtigt wurde. "Die ÖVP hat ihre Wahlkampfkosten noch immer nicht offen gelegt. Und das wird wohl seine Gründe haben", so Leyroutz, der davon ausgeht, dass nicht nur die SPÖ, sondern auch die ÖVP die Wahlkampfkostenbeschränkung umgangen habe. "Wir werden dies noch nachweisen", verspricht Leyroutz. (Schluss)

