FPÖ: Deimek ad Hebenstreit: Gewerkschaft auf freiheitlichen Bahnen

Vida übernimmt blaue Bundesbahn-Konzepte

Wien (OTS) - Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete und Verkehrssprecher Gerhard Deimek zeigt sich erfreut, dass die Gewerkschaft bereit ist, freiheitliche Forderungen aufzugreifen. Es bestätige sich, dass die FPÖ auch aus der Opposition heraus zum Vorteil der Menschen gestaltend wirken könne. Das Management der ÖBB käme jetzt endgültig unter Zugzwang. "Konzepte sind bei der Opposition und Personalvertretung zu finden - nicht beim Management oder in Doris Bures' Kabinett", stellt Deimek fest.

Deimek forderte jüngst, dass die Österreichischen Bundesbahnen Sicherheit im öffentlichen Verkehr garantieren müssten. Etwa aus gesundheitlichen Gründen - Stichwort Hitze - sei der gegenwärtige Zustand nicht tragbar. Er sehe "überaus kritisch", dass besonders auf Nebenfahrbahnen und im Regionalbereich keinerlei Begleitpersonal in den Wagen der ÖBB vorhanden ist, das sich "unterschiedlich gelagerter Probleme und der betroffenen Menschen annehmen" könne. Deimek verweist in diesem Zusammenhang unter anderem auf die tausenden von Kindern, die wochentags mit der Bahn in die Schule fahren. "Hier wünsche ich mir ein wohlmeinendes Auge und, wo es sie braucht, eine helfende Hand", so Deimek.

Der Vorsitzende der Sektion Verkehr in der Gewerkschaft Vida, Roman Hebenstreit, hat diese Forderungen - die auch von der Initiative Pro Bahn erhoben werden - jetzt ebenfalls aufgegriffen. "Es zeigt sich, dass wir Freiheitliche auch aus unserer derzeitigen Oppositionsrolle Positives für die Menschen unseres Landes bewirken können", freut sich Deimek über diesen Vorstoß. Jetzt gelte es, für effektive und rasche Umsetzung zu sorgen. Das Management der ÖBB und das Kabinett von Verkehrsministerin Doris Bures kämen jetzt endgültig unter Zugzwang. Die Initiative von Gesellschaft, Gewerkschaft und FPÖ belege, "wie wenig diese Bundesregierung und ihr Parteinetzwerk - das sich auch auf staatliche Verkehrsbetriebe erstreckt - zustande bringen", äußert Deimek Bedenken hinsichtlich Kompetenz und Handlungsfähigkeit. Die SPÖ sei Meisterin im Inserieren und Plakatieren, leide aber unter ihrer und Faymanns vermeintlich sicheren Hand, sobald es um konkrete Umsetzung geht", weist Deimek auf Stillstand und Rückschritt hin. "Faymanns Gleichnis der sicheren Hand bedeutet, dass Probleme verwaltet anstatt gelöst werden", fühlt sich der FPÖ-Verkehrssprecher an einen ähnlich lautenden Wahlslogan Gerhard Schröders erinnert.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at