100 Personen aus allen Bereichen der Gesellschaft für Wiederwahl des Kanzlers - Initiative für Bundeskanzler Werner Faymann

Faymann: "Wirtschaftlichkeit und sozialer Ausgleich sind kein Widerspruch - darum geht es am 29. September"

Wien (OTS/SK) - Heute, Dienstag, hat sich die "Initiative für Bundeskanzler Werner Faymann" vorgestellt. Dabei handelt es sich um 100 Personen aus allen Schichten der Gesellschaft, die das Engagement für eine Wiederwahl Werner Faymanns als Bundeskanzler eint. Die Begründungen dafür sind so vielfältig wie die Personen, die oft eine ganz persönliche Handlungsmotivation haben. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos wies darauf hin, dass es sich dabei um kein klassisches Personenkomitee handle: "Andere Parteien sammeln Sponsoren und Investoren, wir sammeln Stimmen und Zustimmung." Der Kanzler bedankte sich bei allen Beteiligten und betonte, dass es am 29. September um eine wichtige Entscheidung gehe: "Es macht einen Unterschied, ob man sich für Investitionen und Solidarität oder für die Entfesselung von Finanzmärkten einsetzt. Geht's in die eine Richtung mit mehr Regeln und mehr Chancen für alle Menschen oder geht's in die andere Richtung für Lobbyisten und weniger Chancen für Menschen." ****

Die "Initiative für Faymann" wird in den nächsten Tagen und Wochen viele individuelle Veranstaltungen in ganz Österreich abhalten. Initiator Matthias Euler-Rolle sagte: "Wir werden kein Eis verteilen, sondern inhaltlich mit den Menschen diskutieren." Viele Prominente, aber auch Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte sind auf der Liste zu finden. Die Initiative startet mit 100 Leuten, die weitere Leute gewinnen und so noch breiter wird. Bekannte Persönlichkeiten wie der Nobelpreisträger Eric Kandel, die Schauspielerin Dolores Schmidinger oder der Zeitzeuge und Antifaschist Rudolf Gelbard finden sich in der Initiative wieder.

Der Kanzler betonte, wie sehr er es zu schätzen wisse, dass sich so viele Personen in Zeiten wie diesen politisch deklarierten: "Es ist nicht selbstverständlich, dass sie sich die Zeit nehmen, um andere zu überzeugen, wie wichtig es ist, am 29. September eine Entscheidung zu treffen, die zeigt, dass Wirtschaftlichkeit und sozialer Ausgleich keine leeren Worte sind." Faymann machte klar, dass die Politik von Bruno Kreisky bis heute konsequent verfolgt werde, in der der Einzelne etwas zählt und alle Menschen Chancen haben. "Den wenigsten Nobelpreisträgern oder Spitzensportlern standen alle Möglichkeiten von Geburt an offen. Sie haben Chancen bekommen. Diese müssen wir für die nächste Generation in diesem Land noch einmal verbessern. Mit einer Ausbildungsgarantie und einem Bildungssystem, wo nicht das Geldbörserl der Eltern entscheidet", so Faymann. Im Wirtschaftsbereich machte er klar, dass Sparsamkeit und Investitionen kein Widerspruch seien. Es brauche effiziente Investitionen in wichtige Bereiche wie Schiene, Informationstechnologien und Projekte, die der Nachhaltigkeit dienen. Das seien Investitionen in Arbeitsplätze. Mit aller Deutlichkeit betonte der Kanzler außerdem, dass es mit ihm keine Koalition mit der FPÖ gebe, denn das sei eine Frage der Anständigkeit.

Alle Personen und ihre ganz persönliche Motivation sind ab sofort auf https://www.faymann2013.at/ zu finden.

Fotos der heutigen Präsentation gibt es hier:

http://www.flickr.com/photos/wernerfaymann/sets/72157635055283668/

(Schluss) sn/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum