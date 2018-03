Bio-Aktionstage vom 6. bis 15. September in ganz Österreich

AMA-Marketing lädt zu Informations- und Genussinitiative ein

Wien (OTS) - Bereits zum elften Mal lädt die AMA-Marketing heuer zu den österreichweiten Bio-Aktionstagen ein. Mehr als 100 Bio Boten werden bei dieser Informations- und Genussinitiative vom 06. bis 15.09. zum Einsatz kommen. Sie verteilen an belebten Plätzen und auf Bio-Festen gratis Milchpackerln und andere Sofortgewinne rund um Bio sowie Teilnahmekarten für das große "ICH WILL BIO-Gewinnspiel".

An 17 Infopoints von Eisenstadt bis Dornbirn stehen Biobäuerinnen allen Interessierten Frage und Antwort. Am "ICH WILL BIO-Glücksrad" an den Infopoints können zahlreiche Sachpreise gewonnen werden. Viele Aktivitäten der Bio-Partner wie beispielsweise Hoffeste, Verkostungen im Bio-(Fach)Handel und Infostände auf Bio-Märkten machen im September darüber hinaus Lust auf mehr biologische Lebensmittel. Alle Termine und Aktivitäten sind unter www.bioinfo.at im Internet zu finden. Die Bio-Aktionstage sind Teil einer von der AMA-Marketing und der Europäischen Union finanzierten Informationsoffensive.

ICH WILL BIO-Gewinnspiel: Tolle Preise winken

Mit den Bio-Aktionstagen fällt auch der Startschuss für das große "ICH WILL BIO-Gewinnspiel". Nur fünf Fragen zu diesem Thema müssen richtig beantwortet und eingesendet werden, dann ist man dabei im Rennen um tolle Preise, wie etwa Genusskörbe mit hochwertigen Bio-Lebensmitteln. Als Hauptpreis winken zwei Urlaube am Bio-Bauernhof beziehungsweise im Bio-Hotel. Gewinnspielkarten zum Mitmachen verteilen die Bio-Boten, sind aber auch im Bio-(Fach)Handel sowie an den Infopoints und bei allen Bio-Partnern erhältlich. Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist der 03.10.2013.

