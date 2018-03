Halbjahresergebnis 2013 der KA Finanz AG

Steinbichler: "Risikoabbau liegt über Plan - Portfolio bisher insgesamt um EUR 16,7 Mrd. oder 57 % reduziert."

KA Finanz veröffentlicht das Halbjahresergebnis 2013 - EUR 1,6 Mrd. Risikoabbau im ersten Halbjahr 2013 - EUR 16,7 Mrd. bzw. 57 % des Anfangsportfolios der KF abgebaut - Bilanzsumme mit EUR 9,5 Mrd. erstmals unter EUR 10-Mrd.-Grenze - Weitere EUR 1,1 Mrd. Liquiditätsgarantien der Republik Österreich rückgeführt - Basel III-Kapitalzuschuss von EUR 200 Mio. liegt EUR 50 Mio. oder 20 % unter Plan - Periodenergebnis nach EUR 22,6 Mio. geleisteten Haftungsentgelten mit EUR -18,7 Mio. negativ, jedoch deutlich besser als Budget

Die KA Finanz AG (KF) hat heute das Halbjahresergebnis 2013 vorgelegt. Die KF konnte im ersten Halbjahr 2013 Risikopositionen im Ausmaß von insgesamt EUR 1,57 Mrd. unter Ausnutzung positiver Marktfenster, insbesondere im ersten Quartal, wesentlich über den Planwerten reduzieren. Seit Beginn der Restrukturierung im November 2008 wurden ausgehend von einem Anfangsportfolio von EUR 30 Mrd. risikorelevante Obligi von EUR 16,7 Mrd. oder 57 % des Anfangsobligos abgebaut. Das Portfolio hat sich somit auf EUR 12,8 Mrd. (31.12.2012:

EUR 14,5 Mrd.) reduziert. In Folge sank auch die Bilanzsumme nach einer Reduktion um 13 % im ersten Halbjahr erstmals unter EUR 10 Mrd. auf EUR 9,5 Mrd. (31.12.2012: EUR 11,0 Mrd.) seit Beginn der Restrukturierung.

Ebenso wurden im ersten Halbjahr 2013 von der KF zur Refinanzierung begebene staatsgarantierte Anleihen um weitere EUR 1,1 Mrd. bei Fälligkeit ohne Beanspruchung getilgt.

Zur plangemäßen Abdeckung des Kapitalbedarfes der KF für Basel III wurden im Bundeshaushalt 2013 der Republik Österreich EUR 250 Mio. an Kapitalmaßnahmen zugunsten der KF bereitgestellt. Dementsprechend wurde mit Vereinbarung vom 30.7. 2013 ein Gesellschafterzuschuss an die KF über EUR 200 Mio. vereinbart. Dieser Betrag liegt mit EUR 50 Mio. oder 20 % unter dem erwarteten und budgetierten Betrag. Für Kapital- und Liquiditätsmaßnahmen des Bundes hat die KF seit Beginn der Restrukturierung bisher Netto-Haftungsentgelte von insgesamt EUR 435,9 Mio. an die Republik Österreich geleistet, davon EUR 22,6 Mio. im 1. Halbjahr 2013.

Portfolioabbau

Nach den Abbaumaßnahmen des 1. Halbjahres betrug das risikorelevante Obligo der KF zum 30.6.2013 EUR 12,8 Mrd.; davon sind EUR 5,9 Mrd. Wertpapiere, EUR 5,4 Mrd. CDS/ Haftungen sowie EUR 0,8 Mrd. Darlehen.

Portfolio-/Riskostruktur

Vom Gesamtportfolio über EUR 12,8 Mrd. waren zum 30.6.2013 EUR 10,9 Mrd. bzw. 84,7 % mit Investmentgrade (BBB oder besser) geratet; davon EUR 3,9 Mrd. oder 30,5 % (inkl. CDS und Haftungen) im AAA/AA-Bereich; EUR 2,0 Mrd. oder 15,3 % lagen im Non-Investmentgrade-Bereich. Das kapitalgewichtete Durchschnittsrating für das Gesamtexposure ist A- (Skalierung nach Standard & Poor's). Die Non-Performing Loan-Ratio war mit 0,12 % sehr niedrig.

Zum 30.6.2013 bestanden Kreditvorsorgen für Einzelrisken im Ausmaß von EUR 6,4 Mio.; zudem waren Vorsorgen nach § 57 Abs. 3 in Höhe von EUR 95,0 Mio. verbucht. Obligi im Ausmaß von EUR 79,7 Mio. standen unter der Bürgschaft der Republik Österreich. Die Bürgschaft konnte gegenüber dem 30.6.2012 von EUR 312,4 Mio. auf den derzeitigen Betrag reduziert werden, davon EUR 98,9 Mio. ohne Beanspruchung in Folge von realisierten Wertaufholungen. Dadurch und durch weitere Haftungsentgelte hat sich das Volumen der zugunsten der KF seitens der Republik Österreich zur Verfügung gestellten Kapitalmaßnahmen seit dem 30.6.2012 netto um EUR 150,7 Mio. oder 7,4 % auf EUR 1.877,8 Mio. zum 30.6.2013 reduziert. Ebenso konnte durch die getätigten Abbaumaßnahmen das Konzentrationsrisiko des Portfolios (Höhe von Einzelengagements) signifikant reduziert werden.

Die zehn größten Risikogruppen aus souveränem Obligo, Gebietskörperschaften und staatsgarantierten Positionen betrugen EUR 5,1 Mrd. oder 39,4% des Portfolios; davon entfielen EUR 3,7 Mrd. oder 73,8 % auf die Eurozone. Darin enthalten ist ein Obligoanteil von EUR 2,0 Mrd. oder 15,5 % des Portfolios an Staaten unter europäischen Stützungsmaßnahmen. Das Obligo gegenüber Staaten unter Stützungsmaßnahmen hat sich in der Berichtsperiode wesentlich um EUR 506 Mio. oder 20 % reduziert.

Die KF hat in Ländern unter EU-Stützungsmaßnahmen kein signifikantes Bankenobligo. Dieses beträgt in diesem Raum insgesamt EUR 42,5 Mio. mit wesentlichen Fälligkeiten bis Mitte 2014.

Bilanzstruktur

Die Bilanzsumme zum 30.6.2013 lag bei EUR 9,5 Mrd. (31.12.2012:

EUR 11,0 Mrd.) und hat sich infolge der aktiven Portfolioabbaumaßnahmen sowie des Rückgangs von Collateral-Erfordernissen gegenüber dem Jahresultimo 2012 um EUR 1,4 Mrd. oder 13 % reduziert. Zusätzlich bestanden Eventualverbindlichkeiten, welche vor allem das Netto-CDS-Portfolio und Haftungen von EUR 5,4 Mrd. reflektieren.

Die KF hielt zum 30.6.2013 Kernkapital in Höhe von EUR 384,9 Mio. (31.12.2012: EUR 403,6 Mio.), der Eigenmittelbestand belief sich auf EUR 549,0 Mio. (31.12.2012: EUR 639,6 Mio.). Auf Basis der risikogewichteten Aktiva von EUR 4,5 Mrd. (31.12.2012: EUR 4,9 Mrd.) ergab sich somit eine Kernkapitalquote von 8,6 % (31.12.2012: 8,3 %) und eine Eigenmittelquote von 12,3 % (31.12.2012: 13,1 %).

Kapitalmaßnahmen der Republik Österreich seit Verstaatlichung

Die von der KF erhaltenen Kapitalunterstützungsmaßnahmen der Republik Österreich haben sich im Vergleich zum 30.6.2012 aufgrund von Wertaufholungen um EUR 150,7 Mio. auf EUR 1,88 Mrd. reduziert. Zudem hatte die Republik Österreich im Bundesbudget 2013 weitere EUR 250 Mio. Kapitalzuschuss zur Erfüllung eines 7,3 % Tier 1-Ratios nach Basel III-Einführung vorgesehen. Im Hinblick auf die Wirksamkeit von Basel III ab 1.1.2014 hat die Republik Österreich mit der FIMBAG und KF mit 30.7.2013 einen Gesellschafterzuschuss von EUR 200 Mio. vereinbart. Dieser Betrag liegt mit EUR 50 Mio. oder 20 % unter dem Planwert. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahme betragen die Netto-Kapitalmaßnahmen der Republik Österreich zum 30.7.2013 nunmehr EUR 2.077,8 Mio. und liegt aufgrund der erzielten Wertaufholungen trotz der EUR 200 Mio. Kapitalmaßnahmen nunmehr geringfügig um 2,4 % über dem Wert vom 30.6.2012.

Für die geleisteten Kapitalmaßnahmen aus der Kapitalisierungsvereinbarung vom 17.11.2009 stehen der Republik Österreich aus einem Besserungsrecht zum Stichtag 30.6.2013 zukünftige Jahresüberschüsse bzw. zukünftige Liquidationserlöse bis zu EUR 1.165,6 Mio. vorrangig vor sonstigen Genussrechten und Eigenkapitalinstrumenten zu.

Haftungsentgelte

Im ersten Halbjahr 2013 hat die KF Haftungsentgelte im Ausmaß von EUR 22,6 Mio. geleistet; davon EUR 10,8 Mio. für Emissionsgarantien, EUR 7,7 Mio. für das staatsgarantierte Commercial-Paper-Programm sowie EUR 4,1 Mio. für die Bundesbürgschaft der Republik Österreich. Insgesamt hat die KF seit Übernahme durch die Republik Österreich bis 30.6.2013 EUR 645,9 Mio. Brutto-Haftungsentgelte geleistet. Nach Abzug der von der Republik Österreich bis Ende 2011 geleisteten Restrukturierungsbeiträge in Höhe von EUR 210,0 Mio. ergeben sich Netto-Haftungsentgelte von EUR 435,9 Mio. Zusätzlich wurden von der Kommunalkredit Austria (KA) aus der wirtschaftlich der KF zuzurechnenden Besserungsscheinstruktur EUR 33,2 Mio. seit 2009 als Haftungsentgelte für die Refinanzierung der Besserungsscheinbürgschaft an die Republik Österreich geleistet.

Liquidität

Die Liquiditätssituation der KF hat sich aufgrund des Portfolioabbaus sowie der verbesserten Marktverfassung sehr positiv entwickelt. Aufgrund dessen konnte die im Rahmen der Drei-Jahres-EZB-Tender vom 22.12.2011 bzw. 29.2.2012 (LTRO 1 bzw. LTRO 2) aufgenommene Liquidität in Höhe von EUR 400 Mio. bzw. EUR 200 Mio. im April 2013 bzw. Mai 2013 vollständig zurückgeführt werden.

Weiters wurden im ersten Halbjahr 2013 EUR 1,1 Mrd. von der KF mit Garantie der Republik Österreich begebene Anleihen plangemäß und ohne Beanspruchung getilgt. Damit reduzierten sich die aushaftenden Liquiditätsgarantien zum 30.6.2013 auf EUR 4,2 Mrd. Darin enthalten sind EUR 3 Mrd. Garantierahmen für das Commercial-Paper-Programm der KF, welches gegenüber sonstigen Refinanzierungsquellen (Kapitalmarkt, Repos etc.) einen wesentlichen Kostenvorteil im Gesamtausmaß von etwa EUR 40 Mio. p. a. bietet und somit im Interesse einer ressourcenschonenden Vorgangsweise ist.

Nach weiteren Fälligkeiten von EUR 1,25 Mrd. im ersten Halbjahr 2014 wird sich das aushaftende Garantievolumen bis Mitte 2014 auf EUR 3,0 Mrd. reduzieren. Für Liquiditätsgarantien leistet die KF an die Republik Österreich, abhängig von Laufzeit und Währung, ein Entgelt von 0,7 % p. a. bis 1,27 % p. a. des ausstehenden Betrages. Mit einer Beanspruchung der Liquiditätsgarantien wird nicht gerechnet. Bisher haben sich Liquiditätsgarantien von zuhöchst EUR 9,3 Mrd. um EUR 5,1 Mrd. bzw. 54 % auf EUR 4,2 Mrd. ohne Beanspruchung reduziert.

Ertragslage

Das Zinsergebnis betrug EUR -11,1 Mio. und reflektiert Refinanzierungskosten und Aufwand für Collateralleistungen, welche über den aktivseitigen Durchschnittsmargen der Bestände liegen. Jedoch war dieser Wert besser als budgetiert.

Das Ergebnis aus Bewertungen und Realisierungen in Höhe von EUR 26,1 Mio. resultiert aus EUR -41,8 Mio. Aufwand für Portfolioabbaumaßnahmen, Auflösung von Einzelwertberichtigungen von EUR +8,6 Mio. aus Abbaumaßnahmen und Ratingverbesserungen, sowie aus der Auflösung der § 57 (1) BWG Vorsorge in Höhe von EUR 64,0 Mio., welche nach Basel III nicht mehr als Kapitalbestandteil gilt.

Nach geleisteten Haftungsentgelten von EUR 22,6 Mio. sowie um 2,5 % reduziertem Verwaltungsaufwand von EUR 7,9 Mio. resultiert ein negatives, aber über Budget liegendes Periodenergebnis von EUR -18,7 Mio. (30.6.2012: EUR -49,7 Mio.).

Rating

Die KF verfügt von der Ratingagentur Fitch über ein langfristiges Rating von A+ und ein Kurzfrist-Rating von F1+. Von Standard & Poor's besteht ein langfristiges Rating von A und ein kurzfristiges Rating von A-1. Sämtliche Ratings haben einen stabilen Ausblick.

Ausblick

Die KF konnte in einem insgesamt freundlicheren Marktumfeld im ersten Halbjahr 2013 EUR 1,6 Mrd. des Portfolios risikomindernd reduzieren und damit wesentliche Konzentrationsrisken, vor allem gegenüber Peripheriestaaten, deutlich abbauen. Das verbleibende Gesamtportfolio zum 30.6.2013 beträgt EUR 12,8 Mrd. Davon betreffen EUR 9,8 Mrd. oder 75,1 % den EU-Raum, bzw. EUR 6,5 Mrd. oder 50,8 % im Euro-Raum. Von den zehn größten Risken aus souveränem Obligo, Gebietskörperschaften und staatsgarantierten Positionen entfallen EUR 2,0 Mrd. oder 15,5 % auf Staatsobligi mit EU-Stützungsmaßnahmen. Dieser Obligoteil konnte um EUR 506 Mio. oder 20 % gegenüber 31.12.2012 reduziert werden. Rund 85 % des Portfolios sind Investmentgrade geratet bei einer sehr niedrigen Non Performing Loan Ratio von 0,12 %. Der weitere Risikoverlauf des Portfolios wird stark von der Stabilität der Eurozone bestimmt sein.

Das operative Ergebnis wird auch im 2. Halbjahr durch eine zwar verbesserte, aber noch negative Zinsmarge sowie mit Haftungsgebühren für Kapital- und Liquiditätsmaßnahmen belastet sein und somit negativ bleiben. Unter Berücksichtigung des mit 30.7.2013 vereinbarten Gesellschafterzuschusses der Republik Österreich wird jedoch für das Gesamtjahr 2013 mit einem ausgeglichenen Gesamtjahresergebnis gerechnet. Daraus, sowie aufgrund der vorrangigen Verwendung allfälliger Überschüsse zur erforderlichen Bedienung der Besserungsscheinverpflichtung, ergeben sich für das Geschäftsjahr 2013 sowie in absehbarer Zukunft keine Ausschüttungen auf gewinnabhängige Instrumente.

