Erste Hilfe am Hund

Wien (OTS) - Auch Vierbeiner können sich verletzen. Die richtige Hilfe kann oft entscheidend sein. Die Johanniter bieten einen speziellen Kurs für Erste Hilfe am Hund. Der nächste Kurs startet am 24. August 2013 in Wien Floridsdorf.

Die Johanniter bieten eine Schulung der besonderen Art: Erste Hilfe am Hund ist ein eigens für Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer konzipierter Kurs, der Wissen um Vorsorge, typische Krankheiten und Verletzungen bei Hunden sowie entsprechende Erste-Hilfe-Maßnahmen vermittelt.

Der nächste Kurs findet am Samstag, 24. August 2013 von 9:00 -13:00 Uhr, im Johanniter-Center-Nord, Ignaz-Köck-Straße 22, 1210 Wien, statt. Der Kurs kostet 45,00 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter T +43 1 470 20 16 oder per E-Mail:

erstehilfe.wien@johanniter.at.

In dem Kurs "Erste Hilfe am Hund", der in Zusammenarbeit mit dem Veterinärmediziner Dr. Alexander Krösen entwickelt wurde, werden Grundkenntnisse über die häufigsten Krankheitsanzeichen und Notfälle sowie die entsprechenden Erste-Hilfe-Maßnahmen vermittelt. Mit Hilfe einer Hundepuppe lernen die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer einen verletzten Hund zu transportieren, Verbände anzulegen oder im Ernstfall auch zu reanimieren. Teilnehmende erhalten Tipps für die passende Hundeapotheke und sie erfahren, wie man fachgerecht mit Zeckenbissen, Insektenstichen oder Vergiftungen umgeht.

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.johanniter.at/kursangebote.

Die Johanniter zählen zu den führenden Hilfsorganisationen Europas. In Österreich ist die Johanniter-Unfall-Hilfe eine junge und leistungsfähige Organisation mit hohem Qualitätsanspruch, die in unterschiedlichen sozialen und karitativen Bereichen tätig ist. Ihre Leistungen reichen vom Rettungsdienst und Krankentransport, über die mobile Gesundheits- und Krankenpflege bis zur Ersten-Hilfe-Ausbildung. Zudem widmen sich die Johanniter der Katastrophenhilfe und Jugendarbeit.

Rückfragen & Kontakt:

Johanniter-Unfall-Hilfe

Mag.a Bettina Klinger

Kommunikation

T +43 1 470 70 30/5714

F +43 1 470 47 48

presse @ johanniter.at