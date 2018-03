ÖGB-Foglar: Wahlkampf nicht für Verunsicherung nutzen

Arbeitszeiten, Frauenpensionen, Bildungssystem

Wien (OTS/ÖGB) - ÖGB-Präsident Erich Foglar appelliert heute an alle Parteien, die Menschen im Wahlkampf nicht zu verunsichern. "Zwölf-Stunden Arbeitstage oder das vorzeitige Anheben des Frauenpensionsantrittsalters sind keine Themen, die sich für billige Schlagzeilen im Wahlkampf eignen", so Foglar. Und auch ein modernes Bildungssystem mit dem neuen Lehrerdienstrecht als wichtigem Bestandteil müsse ernsthaft und ungeachtet eines Wahltermins verhandelt werden.

"Die Menschen in Österreich arbeiten schon höchst flexibel, wir sind an Europas Spitze bei überlangen Arbeitszeiten", so Foglar. "Wir wollen nicht zurück ins Mittelalter, die Ausdehnung der täglichen Höchstarbeitszeit auf zwölf Stunden wäre aber genau das." Der Druck in der Arbeitswelt steige mit Arbeit auf Abruf, wechselnden Arbeitszeiten und neuen Arbeitsprozessen ohnehin enorm. Andererseits würden viele ArbeitnehmerInnen, vor allem Frauen, mit Teilzeitbeschäftigung und geringfügiger Beschäftigung kein finanzielles Auslangen finden. "Flexible Arbeitszeiten wie sie die Wirtschaft gerne hätte, das wären nur Vorteile für die Unternehmen und nur Nachteile - weniger Geld, mehr gesundheitliche Belastungen, mehr Stress, weniger selbstbestimmte Freizeit - für die Beschäftigten. Das lehnen wir ab."

Foglar fordert weiters ein Ende der ständigen Verunsicherung beim Thema Frauenpensionsantrittsalter. "Es gibt eine Regelung, die in der Verfassung verankert wurde. Wenn sich die Frauen nicht einmal mehr darauf verlassen können, dass das auch hält, dann erschüttert das schlussendlich auch ihr Vertrauen in die Politik insgesamt."

Zum Lehrerdienstrecht erwartet sich der ÖGB-Präsident, dass rasch und zügig weiter verhandelt werde. "Für den ÖGB ist entscheidend, dass am Ende des Verhandlungsprozesses eine sozialpartnerschaftliche Einigung steht. Das ist die beste Grundlage für einen Gesetzesbeschluss im Nationalrat. Die von der Regierung gewählte Vorgangsweise weicht in bisher noch nicht da gewesener Form von den bisherigen sozialpartnerschaftlichen Gepflogenheiten ab. Wir gehen aber nicht davon aus, dass das im öffentlichen Dienst nun Schule macht und dass der Grundkonsens in Frage gestellt wird." Ein einheitliches Dienstrecht für LehrerInnen bei einer einheitlichen Ausbildung sei ein wesentlicher Punkt in einer umfassenden Reform des Bildungssystems. "Genau so wichtig sind weitere Verbesserungen im Sinne der Kinder und Jugendlichen, unter anderem ganztägige Schulen, eine gemeinsame Schule bis 15 Jahre, Verbesserungen bei der Berufsausbildung, Qualitätssicherung in der dualen Ausbildung, mehr Sprachförderung, gute Arbeitsbedingungen für LehrerInnen. Die Sozialpartner haben in ihren Bildungsfundamenten ausführliche Vorschläge gemacht - man muss sie nur umsetzen."

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB Kommunikation

Nani Kauer, MA

Tel.: (01) 53 444-39261

www.oegb.at