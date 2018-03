Wissenschaftsrat: Umsetzung der heutigen Ministerratsbeschlüsse ist kritisch und mit hochschulpolitischem Sachverstand zu begleiten

Wien (OTS) - Im heutigen Ministerrat wurde ein prinzipielles Bekenntnis zum Ausbau des tertiären Sektors abgelegt. Dieses Bekenntnis ist erfreulich; in seinem Rahmen wurden zwei Beschlüsse gefasst, die für die weitere Entwicklung des Hochschulsektors wesentlich sind:

1.) Der Wissenschaftsrat nimmt die politische Entscheidung zur Neugründung einer Medizinischen Fakultät an der Johannes Kepler Universität in Linz zur Kenntnis. Er hat mehrfach auf fehlende Voraussetzungen und ungesicherte Entwicklungsbedingungen hingewiesen, und er hat sich in diesem Licht skeptisch geäußert. Wenn sich nun die Politik trotz vielfach geäußerter Bedenken zu dieser Neugründung entschlossen hat, wird es an ihr - in erster Linie bei der künftigen Bundesregierung - liegen, die dafür erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen, vor allem in finanzieller Hinsicht und im Gesamtzusammenhang des unterfinanzierten österreichischen Universitätssystems. Die Hochschulkonferenz hat dazu in der letzten Sondersitzung eindeutige Bedingungen formuliert. Wenn diese Bedingungen nicht umgesetzt werden, bleiben die heutigen Bekenntnisse zahnlos. Der Wissenschaftsrat wird den weiteren Fortgang der Gründung in Wahrnehmung seiner Verantwortung für den österreichischen Hochschulsektor gerne sachverständig und kritisch begleiten.

2.) Zum Promotionsrecht an der Donau Universität Krems: Aus Sicht des Wissenschaftsrates sind die Bedingungen an der Universität für Weiterbildung in Krems jedenfalls gegenwärtig nicht gegeben, um international vergleichbare, wissenschaftliche Doktoratsstudien, wie sie an Österreichs Universitäten durchgeführt werden, anzubieten. Der Wissenschaftsrat bedauert die aus seiner Sicht voreilige Vorgangsweise. In der kurzen Zeit der noch verbleibenden Legislaturperiode ist es nicht möglich, in der angeführten Angelegenheit eine wohlüberlegte Entscheidung zu treffen, die zuerst den qualitativen Auf- und Umbau der Studienprogramme und erst dann Überlegungen zu einer angemessenen akademischen Graduierung zum Inhalt haben müsste. Der Wissenschaftsrat plädiert daher für eine Fortsetzung des Dialogs mit allen österreichischen Hochschuleinrichtungen, um die Anforderungen an Doktoratsstudien, die notwendigerweise in einem For-schungszusammenhang stehen müssen, zu klären.

