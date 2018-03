VP-Juraczka ad Steinhof: Mediation gerät zur Farce

Wien (OTS) - "Die Mediation zur Erhaltung des Jugendstil-Juwels Steinhof gerät zunehmend zur Farce. Wer schützt die Umwelt vor Rot-Grün", kritisiert der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka bezugnehmend auf die heutige Pressekonferenz der Expertenkommission.

Manfred Juraczka: "65.000 Unterstützer haben den Erhalt des Jugendstil-Juwels gefordert, jetzt hat auch die Expertenkommission klar gestellt, dass trotzdem gebaut wird. Einmal mehr wird offenkundig, dass Rot-Grün Bürgerbeteiligung in dieser Stadt nicht ernst meint."

"Wie lange will diese Stadtregierung noch gegen den dezidierten Willen der Menschen regieren? Wie oft noch werden Unterschriften engagierter Bürgerinnen und Bürger von der SPÖ und den einstigen grünen Basisdemokraten einfach vom Tisch gewischt? Wir brauchen auch in der Stadt Naherholungsgebiete, um die Lebensqualität für die Wienerinnen und Wiener zu erhalten", so Juraczka abschließend.

