Prismic Pharmaceuticals gewinnt eine weitere weltweite Vereinbarung

Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) - Prismic Pharmaceuticals, Inc., ein Pharmaunternehmen mit Sitz in Scottsdale (Arizona) gab heute bekannt, dass es eine weitere weltweite Vereinbarung sichern konnte. Dieses Mal deckt die Vereinbarung entzündliche und schmerzhafte Krankheitszustände wie diabetische Neuropathie und andere neuropathische Krankheiten, Osteoarthritis und rheumatoide Arthritis sowie andere schmerzbezogene Krankheitszustände ab.

Prismic unterzeichnete die Vereinbarung über die strategische Partnerschaft mit dem italienischen Unternehmen Epitech Group SRL. Es gibt Prismic die Rechte über die gesamte Produktpalette von Epitech, eingeschlossen der Palmitoylethanolamide (PEA) für alle Krankheitszustände und - möglicherweise sogar noch wichtiger - für alle behördlichen Kategorien. Dies bedeutet, dass die exklusiven Rechte von Prismic von Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln über medizinische Lebensmittel und Lebensmittel für spezielle medizinische Zwecke bis hin zu exklusiven Rechten für verschreibungspflichtige Medikamente reichen.

Peter Moriarty, der Vorsitzende und CEO von Prismic, kommentierte:

"Damit erreicht Prismic einen weiteren Meilenstein und schafft Mehrwert für seine Aktieninhaber. Dies sind wertvolle Assets mit einem solidem Patentschutz und einem bedeutenden kommerziellen Potenzial - nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit. Wir planen daher schnell kommerzielle Partnerschaften auf der ganzen Welt aufzubauen."

Laut Moriarty seien die einzigen Gebiete, die von der weltweiten Vereinbarung ausgeschlossen seien, Italien und Spanien sowie die wenigen Fälle, in denen Epitech bereits eine Produktvereinbarung mit Drittunternehmen abgeschlossen habe.

Der Chief Medical Officer von Prismic, Dr. Teo Forcht Dagi, erklärte:

"Diese Partnerschaft ist auch für Prismic von wichtiger Bedeutung, da Epitech über eine sehr eindrucksvolle Pipeline im Bereich der Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS) verfügt. Das Team von Epitech arbeitet an Neuroinflammation und Neurodegeneration durch die Regulierung von nicht-neuralen Zellen wie Hortega-Zellen, Astrozyten sowie Mastzellen."

Der CEO von Epitech Dr. Raffaella della Valle kommentierte: "Wir freuen uns, diese Vereinbarung über die strategische Partnerschaft mit Prismic Pharmaceuticals abzuschließen. Epitech ist stolz auf die Qualität seiner Forschung und Entwicklung und auf das umfangreiche Patentportfolio. Wir sind uns sehr bewusst, dass unsere Produkte und im Besonderen unsere mikronisierten und ultra-mikronisierten Palmitoylethanolamide (PEA) ein enormes kommerzielles Potenzial auf allen großen Märkten weltweit aufweisen. Durch die Zusammenarbeit mit Prismic, deren Managementteam außergewöhnliche Erfahrungen im kommerziellen Bereich und bei der Geschäftsentwicklung aufweisen, sind wir zuversichtlich, dass PEA und unsere anderen Produkte schnell auf den größten Märkten von wichtigen Unternehmen, mit denen Prismic zusammenarbeitet, eingeführt werden."

Informationen zu Prismic Pharmaceuticals, Inc. Pharmaceuticals, Inc. ist ein Pharmaunternehmen in Privatbesitz, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung verschreibungspflichtiger, medizinischer Nahrungsmittel für die klinische diätetische Behandlung von Stoffwechselprozessen spezialisiert hat, die mit vielen altersbedingten Erkrankungen einhergehen, insbesondere auf solche, bei denen es zu Entzündungen kommt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona.

Informationen zu Epitech Group SRL. Epitech Group SRL ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in Padua (Italien), das sich für die Forschung und Entwicklung (F&E) in der Pharmakologie biologischer Modulation einsetzt. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet eine Reihe von Produkten in Italien und Spanien, sowohl direkt als auch über Vertriebspartner.

