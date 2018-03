Leitl: "Marke Österreich" verstärkt Sichtbarkeit des heimischen Standortes in der Welt

6 von 10 Euro verdient Österreich im Export - Kluge Positionierung Österreichs als Brückenbauer

Wien (OTS/PWK570) - "Die nunmehr beschlossene Umsetzung der Marke Österreich ist aus Sicht der Wirtschaft zu begrüßen. Denn damit verstärken wir die internationale Sichtbarkeit unseres Standortes in der Welt und betonen unsere Stärken. Der globale Wettbewerb gibt uns den Rahmen vor, in dem wir Österreich der Welt und damit Investoren, Unternehmen und anderen Nationen optimal und attraktiv präsentieren", betonte heute, Dienstag, der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Christoph Leitl. Österreich verdiene 6 von 10 Euro durch seine aktive und erfolgreiche Exportpolitik. Deshalb sei es umso wichtiger, nachhaltige Schritte zu setzen, die das Image und die Werte des heimischen Standortes hervorheben und es unseren Unternehmen erleichtern, neue Märkte zu erschließen und ihre Produkte international noch besser zu vermarkten.

Die Positionierung Österreichs als Brückenbauer sei "klug gewählt", denn dies ermögliche auf vielfältige Weise -wirtschaftlich, kulturell, wissenschaftlich - die Stärken hervorzuheben. "Die WKÖ mit ihrem Auslandsnetzwerk und ihren über 115 Stützpunkten in der ganzen Welt wird gerne ein aktiver Partner dieses neuen Nation Brandings sein. Stärken wir die Wahrnehmung Österreichs im Ausland, stärken wir auch unsere Unternehmen und das kann nur im Sinne der heimischen Wirtschaft sein", so Leitl abschließend. (us)

