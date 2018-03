FPÖ-Kickl: Team Stronach besteht fast nur aus Ex-en

Erneuerung findet nur für eigene Posten statt

Wien (OTS) - Wenn man sich die Liste des Team Stronach ansehe, stoße man fast ausschließlich auf Ex-en, sagte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl. Ex-ORF-Generaldirektorin Monika Lindner, Ex-Miss-World Ulla Weigerstorfer, Ex-Ö3-Moderator Hary Raithofer, Ex-ATV-Chef Tillmann Fuchs, Ex-Sicherheitsbürochef Max Edelbacher und natürlich auch die ganzen BZÖ-Ex-en, so Kickl.

Damit sei klar, dass die Erneuerung die das Team Stronach predige in erster Linie auf die neuen Jobs der Ex-en zutreffe, aber keinesfalls für Österreich anwendbar sei, so Kickl. "Offenbar haben all diese Stronach Ex-en ein persönliches Problem damit, dass die einmal etwas gewesen sind und nun kein Hahn mehr nach ihnen kräht", so Kickl, der in der Stronach-Liste eine Selbstwert-Therapiegruppe gescheiterter Ex-Prominenter sieht, die endlich wieder etwas sein wollen.

"Für die Österreicher bringt das gar nichts", betonte Kickl, der vor Mitleidsstimmen für die gescheiterten Ex-Promis warnte. Da jeder einzelne dieser Ex-en mit einem unbegründet starken Ego und einem gehörigem Geltungsbewusstsein ausgestattet sein dürfte, sei zu erwarten, dass sich diese Damen- und Herrschaften nach ihrer Wahl zu Nationalratsabgeordneten ausschließlich um die eigene Karriere kümmern und sich im Lichte der neuen Prominenz sonnen würden, so Kickl. "Jede Stimme für das Team Stronach ist daher eine verlorene Stimme - um nicht zu sagen eine Ex-Stimme", so Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at