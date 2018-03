Kucharowits/Ernszt: Ausbeutung von Lehrlingen durch Überstunden untragbar

Überstunden für minderjährige Lehrlinge sind oft Realität - Junge Generation in der SPÖ (JG) und Österreichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) kämpfen dagegen an

Wien (OTS/SK) - Nach einer jüngsten Erhebung der Arbeiterkammer Steiermark, wonach 90 Prozent der Lehrlinge oft unbezahlte Überstunden leisten müssen, stellen sich Katharina Kucharowits, Bundesvorsitzende der JG und Sascha Ernszt, Vorsitzender der ÖGJ, klar gegen diese Entwicklung. "Per Gesetz ist es nicht erlaubt, minderjährigen Lehrlingen länger als ihre Normalarbeitszeit arbeiten zu lassen", erläutert Katharina Kucharowits heute gegenüber dem SPÖ Pressedienst. ****

"Wir müssen dafür sorgen, dass in Zukunft diese katastrophalen Zustände, wonach Überstunden auch Großteils nicht bezahlt werden, keinen Platz mehr in Österreich finden.", fordert Sascha Ernszt. "Die Arbeitsbelastung für junge Menschen wird immer höher. Während bereits in der Lehrzeit schon viele Aufgaben als selbstverständlich angesehen werden, wird der Umfang der Lehrtätigkeit in vielen Berufen immer größer. Junge Menschen brauchen einen Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit", bekräftigt Katharina Kucharowits.

Gerade in den Branchen Friseur, Handel und Gastronomie, wo es keine fünf Tages Woche gibt, sind unbezahlte Überstunden oft Gang und Gebe. "Wir müssen dagegen ankämpfen, dass junge Menschen schon in der Lehrzeit zu Überstunden gezwungen werden, denn Arbeit ist nicht das ganze Leben", so Kucharowits und Ernszt. (Schluss) sn/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum