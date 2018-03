Innovationsministerin Bures: Investitionen in Forschung und Technologie stärken den Produktionsstandort

Initiative zur Einrichtung von Stiftungsprofessuren für Produktionsforschung an heimischen Universitäten

Wien (OTS/SK) - Die Industrie ist mit über 600.000 Beschäftigten in rund 30.000 Betrieben und Unternehmen ein wichtiger Jobmotor in Österreich. "Österreich ist ein Industrieland und mit einer Industriequote von 18,8 Prozent an dritter Stelle in der EU. Um das weiterhin zu garantieren, setzen wir bei der Innovationsförderung massiv auf die Erforschung und Entwicklung von Produktionstechnologien", sagte Innovationsministerin Doris Bures heute, Dienstag, bei der Präsentation einer Initiative, gemeinsam mit der Marshall-Plan-Stiftung zwei Stiftungsprofessuren für Produktionsforschung an heimischen Universitäten einzurichten. Im Bereich Produktionstechnologie stehen jährlich insgesamt 100 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Das ist - umgerechnet auf die Größe des Landes - zehnmal so viel wie in Deutschland. "Für eine zukunftssichere Volkswirtschaft ist es wichtig, in intelligente Produktion zu investieren", betonte Bures. ****

Um den Produktionsstandort abzusichern, müsse in Forschung und Technologie investiert und permanent Anpassungen vorgenommen werden. "Um die Innovationskette - von der Ausbildung zur Entwicklung, hin zum Prototypen und zur Markteinführung - zu schließen, ist es notwendig die Verfügbarkeit und somit die Ausbildung von hochqualifizierten Fachkräften zu verbessern", sagte Bures. Dies sei ein wesentlicher Beitrag zu Stärkung des österreichischen Produktionsstandortes.

Um intelligente, neue Technologien noch besser, schneller, umweltfreundlicher und mit einer hohen Wertschöpfung produzieren zu können, brauche es hochqualifizierte Menschen. "Das ist auch der Hintergrund für die neue Initiative, die mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, diesen wichtigen Wissensbereich nachhaltig zu stärken und den Standort und die Beschäftigung in diesem Land zu stärken", betonte die Innovationsministerin.

Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie und die Marshall-Plan-Stiftung initiierten diese langfristige strategische Zusammenarbeit von Industrie und Universitäten für den Produktionsstandort Österreich. In fünf Jahren sollen bis zu 300 zusätzliche bestausgebildete Forscherinnen und Forscher für die Industrie zur Verfügung stehen. (Schluss) mis/bj

