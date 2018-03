Dürre: Bauernbund fordert nachhaltige Risikoabsicherung gegen Klima-Risiken

Auer und Schultes halten langfristige Vorsorgeinstrumente für notwendig

Wien/St. Pölten (OTS) - "Der Klimawandel trifft die Bauern mit voller Wucht. Weil die Landwirtschaft ihre Werkstatt unter freiem Himmel hat, zählt sie zu den Hauptbetroffenen von Flut und Dürre", begrüßt Bauernbund-Präsident Jakob Auer das heute im Ministerrat beschlossene Hilfspaket für dürregeschädigte Bauern. "Das Dürre-Paket ist eine Feuerwehraktion, um betroffenen Bauern schnell unter die Arme zu greifen. Die ÖVP hat schnell gehandelt und ein effizientes Maßnahmenbündel geschnürt", so Auer. Für die Zukunft will der Bauernbund die heimische Lebensmittelproduktion nachhaltig gegen Klima-Risiken absichern. "Sichere Einkommen für die Familienbetriebe garantieren die Versorgung mit Lebensmitteln. Also sollte auch die Gesellschaft das allergrößte Interesse daran haben, die Risikoabsicherung auszubauen", betont Auer und verweist auf ein kompaktes 5-Punkte-Paket zur Risikovorsorge des Bauernbundes, das in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt werden soll.

Unterstützung für diese Pläne kommt aus Niederösterreich. "Mit dem fortschreitenden Klimawandel steigt das Produktions- und Einkommensrisiko erheblich. Überregionale Ertragsausfälle sind zu erwarten. Unsere Bauern ernten einmal im Jahr den Lebensmittel- und Futter-Vorrat für eine ganze Saison. Versorgungssicherheit und Preisstabilität für Verbraucher sind nicht selbstverständlich. Treffen wir keine Vorsorge, schlägt im Ernstfall die volle Gewalt des Marktes zu", gibt Hermann Schultes zu bedenken. "Wenn wir vorausschauend agieren und in kritischen Phasen rasch reagieren, muss ein Problem künftig gar nicht erst zu einer Krise werden", sind sich Auer und Schultes einig.

5-Punkte-Programm für stabile bäuerliche Einkommen und Konsumentenpreise

Ernteausfälle führen zu Einkommensausfällen, diese gefährden die Existenz von bäuerlichen Betrieben. Durch neue Absicherungssysteme über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, können Mengen- und Preisschwankungen ausgeglichen und einzelbetriebliche Risiken reduziert werden. Solche Maßnahmen nützen gleichzeitig den Konsumenten, weil sie auch für mehr Stabilität bei den Lebensmittelpreisen im Supermarktregal sorgen.

Der Bauernbund fordert daher ein 5-Punkte-Programm. Dieses sieht erstens die Absicherung der Agrargelder zur Abfederung von Einkommensschwankungen vor, zweitens die Ausweitung des bestehenden österreichischen, auf Public-Private-Partnership aufgebauten Risikoversicherungssystems auf weitere Klimarisiken, drittens den Ausbau der Bewusstseinsbildung für betriebliche Risikovorsorge und Stärkung der Eigenverantwortung der Betriebsführer durch Bildungs-und Beratungsmaßnahmen, viertens Forschungsprojekte zu Ertragsentgang-Versicherungen und Instrumente zur Einkommensstabilisierung sowie fünftens die Einführung einer steuerlichen Risikoausgleichsrücklage zur besseren Absicherung der Landwirte gegen Preis- und Ernteschwankungen.

Schultes für Mobilisierung dynamischer Reserven aus Energienutzung

Schultes bringt noch einen weiteren Aspekt zur Diskussion: "Es ist das Gebot der Stunde, Vorsorgemechanismen gegen die Folgen des Klimawandels einzuführen. Ich sehe die Energieproduktion aus der Landwirtschaft auch als Puffer für Teller und Trog und als wertvolle heimische Eiweißfuttermittel-Quelle. In der Krise ist der beste Rat immer noch der Vorrat: Werden Lebens- und Futtermittel knapp, könnte bei entsprechender Abgeltung relativ einfach auf die Reserven von Biogas- und in weiterer Folge auch von Biokraftstoff-Produzenten zurückgegriffen werden. Damit würden die Preise stabilisiert und der Sektor auch für Spekulanten weniger attraktiv. Die Eigenversorgung im Krisenfall zu planen, ist eine ethische Herausforderung. Es ist unanständig, im Verknappungsfall auf die europäische Kaufkraftstärke zu bauen und unsere Versorgung zulasten ärmerer Länder zu sichern. Wir dürfen nicht die Auslöser erwartbarer Hungerrevolten sein. Krisenvorsorge ist langfristige Friedenspolitik. Derzeit baut Europa jedoch darauf, unsere Knappheiten beziehungsweise Fehlmengen auch im Krisenfall über die südamerikanischen Märkte auszugleichen. Das halte ich für moralisch bedenklich und schwer aufrechtzuerhalten", folgert der NÖ-Bauernbundobmann abschließend.

