Fekter erfreut über Ministerratsbeschluss des Hochwasserschutzprojekts "Eferdinger Becken"

Fekter: "Wichtiger Schritt zum Schutz der Bevölkerung, der Arbeitsplätze, des Wirtschaftsstandorts und der Infrastruktureinrichtungen"

Wien (OTS) - Nach dem verheerenden Donauhochwasser im Juni 2013 wurden nun Maßnahmen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes für das Eferdinger Becken, westlich von Linz, beschlossen. "Derzeit besteht für diesen bedeutenden Lebens- und Wirtschaftsraum nur ein eingeschränkter Hochwasserschutz und die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Hochwassers ist in diesem Gebiet groß. Ich freue mich daher, dass es uns in Zusammenarbeit mit dem Land Oberösterreich gelungen ist dieses wichtige Projekt heute zu beschließen", erklärte Finanzministerin Dr. Maria Fekter nach dem Ministerrat.

Der Hochwasserschutz soll in zwei Themenbereiche gegliedert und zeitlich differenziert umgesetzt werden. In einem ersten Schritt werden Absiedlungsbereiche im Eferdinger Becken festgelegt. In einem zweiten Schritt soll für den gesamten Siedlungsraum im Eferdinger Becken ein umfassendes Hochwasserschutzkonzept umgesetzt werden.

Auf Grund der derzeitigen Schätzungen des Landes Oberösterreich wird von einem Gesamtmittelbedarf von 250 Millionen Euro ausgegangen. Dies entspräche einem Bundesmittelbedarf von 125 Millionen Euro. Im Rahmen der Konjunkturmaßnahmen bis Ende 2014 wurde vorgesehen, dass die Hochwasserschutzmaßnahmen an der Donau durch eine vorgezogene Zurverfügungstellung der Mittel um 4 Jahre früher realisiert werden (2019 statt 2023).

"Ich halte das Hochwasserschutzprojekt Eferdinger Becken für eine sehr umsichtige und vorausschauende Entscheidung. Das Geld, das seitens des Bundes in die Hand genommen wird, ist gut angelegt, denn es macht Sinn, dieses Projekt effizient und rasch anzugehen", betonte Fekter abschließend.

