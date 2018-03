SOS Mitmensch: Demokratie ist hohes Gut, das allen offen stehen soll

Parteien sollen mit zeitgemäßem Wahlrecht Demokratie stärken

Wien (OTS) - "Demokratie ist ein so hohes Gut, dass sie allen, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben und sich konstruktiv einbringen wollen, offen stehen sollte. Demokratie lebt von Beteiligung, nicht von Ausschluss. Es sollte das Herz eines jeden Politikers höher schlagen lassen, wenn Menschen, unabhängig von ihrem Pass, Interesse an der Politik des Landes, in dem sie leben, bekunden. Das ist auch bei vielen österreichischen StaatsbürgerInnen keine Selbstverständlichkeit", so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch. "Die "Pass egal Wahl" am 24. September ist ein symbolischer Schritt, um Demokratie- und Integrationsschranken innerhalb Österreichs abzubauen. Wir laden alle Parteien dazu ein, diesen Schritt im Interesse der Stärkung unserer Demokratie zu unterstützen."

