Spindelegger: Wir lassen Österreichs Bauern nicht im Stich

Maßnahmenpaket für Dürreschäden und Standort-Konzept für "Marke Österreich" beschlossen - Voranschreiten bei Lehrerdienstrecht wichtiges Signal – Weitere Hilfsgelder für syrische Flüchtlinge

Wien, 13. August 2013 (ÖVP-PD) "Wir lassen die Bäuerinnen und Bauern in unserem Land nicht im Stich. Für die Landwirte, die von der Dürre besonders betroffen sind, haben wir ein umfassendes Maßnahmenpaket beschlossen", erklärt ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger nach dem heutigen Ministerrat. Das Hilfspaket sieht neben einer Futtermittelankaufsaktion die Stundung von Agrarinvestitionskrediten sowie einen Zuschuss bei Betriebsmittelkrediten für Landwirte mit Ernteausfällen vor. Auch die Freigabe von Blühflächen und Naturschutzwiesen zum Mähen zur Futtermittelgewinnung ist in dem Maßnahmenpaket enthalten. "Dieses Paket wird nicht alle Schäden abdecken, aber es wird unmittelbar helfen, wo es besondere Not gibt", so Spindelegger zu der

Initiative von Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich. ****

Spindelegger geht darüber hinaus auf die aktuelle Wirtschaftslage in Österreich ein. "Durch die Insolvenz der Drogeriekette 'dayli' zeigt sich klar: Österreich ist nicht so aufgestellt, dass alles hier glorios ist. Wir haben als Wirtschaftsstandort auch unsere Schwierigkeiten." Nun müsse das "Ruder wieder herumgerissen werden". Dazu soll eine Exportoffensive gestartet werden. "Wir haben im Ministerrat ein Standort-Konzept für die 'Marke Österreich' beschlossen. Als Vorbilder dienen hierbei die Schweiz und Schweden, die schon lange auf

professionelle Imagepflege setzen", erklärt Spindelegger. Das neue Branding soll helfen, den Wirtschaftsstandort Österreichs stärker zu bewerben und die Verkaufsmöglichkeiten von heimischen Produkten im Ausland verbessern. "So wollen wir Österreich international mehr Gewicht verleihen und schaffen auch bessere Chancen auf mehr Arbeitsplätze."

In Hinblick auf das Lehrerdienstrecht stellt Spindelegger klar:

"Wir wollen eine Lösung und haben "ein klares Signal" ausgesendet. "Entscheidend ist, dass das Beste für unsere Kinder herausschaut und das neue Dienstrecht gleichzeitig für Junglehrer eine gute Berufsperspektive bietet." Im Rahmen der Begutachtung habe noch jeder die Möglichkeit, Vorschläge für Verbesserungen einzubringen. "Ich gehe davon aus, dass die Sozialpartner sich bemühen, einen Kompromiss bei den noch offenen Punkten vorzulegen", so Spindelegger. Vereinbart sei eine sechswöchige Frist. Dieses Projekt darf weder liegen bleiben noch weiter in den Wahlkampf hineingezogen werden. "Dafür ist die Bildung unserer Kinder zu wichtig", betont Spindelegger. Weiters wurde heute im Ministerrat ein Promotionsrecht für die Donau-Universität Krems sowie eine 15a-Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Oberösterreich für die Medizinische Fakultät Linz beschlossen. "Wir müssen die Medizinerausbildung in Österreich stärken. Derzeit gibt es eine starke Abwanderung ins Ausland, dem müssen wir entgegenwirken", unterstreicht Spindelegger.

Zudem einigte sich die Regierung heute darauf, weitere finanzielle Mittel aus dem Auslandskatastrophenfonds für die Flüchtlinge aus Syrien zur Verfügung zu stellen. "Auch abseits der täglichen Berichterstattung ist das Elend da. Allein im Libanon gibt es 530.000 Flüchtlinge. 600.000 Euro gehen an österreichische NGOs, die vor Ort sind. Damit hat Österreich bereits mehr als sechs Millionen Euro für syrische Flüchtlinge aufgewendet", betont Spindelegger abschließend.

