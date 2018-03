Industrie: Medizinische Fakultät an der Universität Linz fragwürdig

IV-Vize-GS Koren: Förderung der naturwissenschaftlichen-technischen Bereiche notwendig - Stärkung des gesamten tertiären Sektors

Wien (OTS/PdI) - "Der eklatante Mangel an qualifiziertem Personal in den Zukunftsbereichen Technik, Produktion, Forschung und Entwicklung ist zu einer echten Wachstumsbremse geworden. Daher braucht es dringend eine Stärkung in den naturwissenschaftlichen-technischen Bereichen. Gerade Oberösterreich hat hier einen starken Nachholbedarf. Warum aber budgetäre Mittel für eine weitere medizinische Fakultät verwendet werden, ist nicht verständlich", betonte der Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Peter Koren, anlässlich des heutigen Ministeratsbeschlusses zum Projekt Medizinische Fakultät an der Universität Linz. "Eine Stärkung des gesamten tertiären Sektors ist allerdings unerlässlich, verbunden mit der Entwicklung einer umfassenden Gesamtstrategie. Es braucht dringend konkrete Entwicklungsperspektiven für den gesamten österreichischen Hochschulsektor mit dem Ziel, den Wissenschafts- und Industriestandort Österreich zu stärken", so Koren.

Vor diesem Hintergrund sei es erforderlich, dass nun gerade für die Fachhochschulen umgehend ein neuer Finanzierungs- und Entwicklungsplan verabschiedet werden soll, der die entsprechenden Rahmenbedingungen für eine positive Weiterentwicklung des FH-Sektors festlegt. "Aus Sicht der Industrie fordern wir uns einen Ausbau um 500 bis 1.000 Studienplätze jährlich - nicht nur um die Anzahl an hochqualifizierten Absolventinnen und Absolventen spürbar zu erhöhen, sondern auch um das österreichische Universitätssystem nachhaltig zu entlasten", so der Vize-Generalsekretär. "Darüber hinaus müssen wir uns beim privaten Finanzierungsmodell verbessern. Laut OECD-Studie liegt Österreich mit einem Finanzierungsanteil von 0,067 Prozent weit unter dem OECD- und EU-Durchschnitt. Daher brauchen wir sowohl eine Intensivierung der Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie als auch die Einführung eines flächendeckenden darlehengestützten Studienbeitragsmodells flankiert von einem treffsicheren Stipendiensystem."

