Darabos: Spindelegger schließt vorzeitige Anhebung des Frauenpensionsalters noch immer nicht aus

Wien (OTS/SK) - "Seit jetzt schon 25 Tagen weigert sich der VP-Obmann, seine Aussagen zum Antrittsalter bei den Frauenpensionen zurückzunehmen. Stattdessen schiebt er das Problem mit der Behauptung, es handle sich um eine Zeitungsente, von sich", stellte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos am Dienstag in Reaktion auf die heutigen Aussagen von VP-Obmann Spindelegger fest. "Vielsagend aber ist, dass der VP-Obmann betont, er schließe nichts aus. Im Gegensatz dazu sagt die SPÖ klipp und klar: Wir stehen zum gemeinsamen und in der Verfassung festgeschriebenen Beschluss, das Antrittsalter der Frauen ab 2024 in Halbjahresschritten anzuheben. Denn die Frauen können sich darauf verlassen, dass wir uns an die Regeln halten, die verfassungsmäßig festgeschrieben sind." (Schluss) up/ps

