ÖH zum Gesetzesentwurf LeherInnendienstrecht

Reform darf nicht auf Kosten der Studierenden gehen!

Wien (OTS) - Der heute im MinisterInnenrat vorgelegte Gesetzesentwurf zum LehrerInnendienstrecht zeugt erneut davon, wie die Regierung in letzter Minute versucht, die Versäumnisse der letzten Jahre im Bildungsbereich nachzuholen. "Nach Jahren des Stillstandes wird jetzt plötzlich ein fertiger Gesetzesentwurf auf den Tisch gelegt", kritisiert Julia Freidl vom ÖH-Vorsitzteam. "Mit einer Begutachtungsfrist von sechs Wochen wird hier außerdem jede sinnvolle Diskussion vom Wahlkampf erstickt", analysiert Freidl weiter.

Eines ist für die ÖH klar - die Reform darf einerseits keine Verschlechterungen für die Studierenden bringen und muss andererseits ein hohes Niveau in der LehrerInnenbildung fördern. "LehrerInnen sind in unserer Gesellschaft ein wichtiger Stützpfeiler des Bildungssystems. Eine Reform muss hier ansetzen und die PädagogInnen langfristig motivieren, anstatt sie mit zusätzlicher Arbeit zu frustrieren", gibt Freidl zu bedenken.

So sieht die Reform eine sogenannte "Induktionsphase" vor, in der Studierende neben ihrem Studium bereits in den Schulen arbeiten müssen. "Diese darf maximal eine halbe Lehrverpflichtung betragen, um zu garantieren, dass die JunglehrerInnen ihr Studium abschließen können", fordert Freidl. Zusätzlich muss versucht werden, dass der LehrerInnenberuf weiter attraktiviert wird. "Mit einer Senkung des Verdienstes und einer Erhöhung der Arbeitszeit wird das aber kaum der Fall sein", gibt Freidl zu bedenken. Ebenso muss garantiert werden, dass PädagogInnen zukünftig über einen Masterabschluss verfügen und somit auch den gleichen Verdienst erhalten. Das Gesetz muss das zukünftig in allen Fällen garantieren. "Ansonsten ist die Professionalisierung der PädagogInnen massiv gefährdet und Studierende werden bereits nach dem Bachelor zum Arbeiten gedrängt", so Freidl weiters.

Außerdem dürfe die Reform nicht als Allheilmittel für die österreichische Bildungsmisere gesehen werden. Die Probleme liegen hier für die ÖH ganz klar viel tiefer begraben. "Einem veralteten und elitären Schulsystem folgt ein unterfinanziertes Hochschulsystem, das die neuen LehrerInnen bilden soll. Es müssen daher auch zusätzliche finanzielle Mittel für den Hochschulsektor lukriert werden, um zukünftig eine qualitative Ausbildung zu garantieren",

fordert Freidl abschließend.

