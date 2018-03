Bundeskanzler Faymann: "Mit der Begutachtung beginnt parlamentarischer Gesetzwerdungsprozess beim Lehrerdienstrecht"

Bundeskanzler betont: "Keine Änderungen beim Frauenpensionsalter"

Wien (OTS) - "Die Regierung hat heute einen wichtigen Schritt für die Bildung in Österreich gesetzt, indem wir uns auf einen Gesetzesentwurf zum Lehrerdienstrecht geeinigt haben. Die Begutachtung und der parlamentarische Gesetzwerdungsprozess können damit beginnen", so Bundeskanzler Werner Faymann heute, Dienstag, beim Pressefoyer nach dem Ministerrat.

"Wir wollen einen endgültigen Beschluss im Herbst und lassen keinen Zweifel daran, dass das Lehrerdienstrecht für uns ein wichtiges Thema ist. Zusammen mit den bereits beschlossenen Maßnahmen im Schulbereich haben wir damit ein Gesamtprogramm für die österreichischen Schulen geschnürt, an dessen Umsetzung uns sehr viel liegt", so der Bundeskanzler.

Zu erneuten Fragen zu einer vorgezogenen Anpassung des Frauenpensionsantrittsalters betonte der Bundeskanzler: "Die Diskussion um die Erhöhung des Frauenpensionsalters ist für mich eine Frage des Vertrauens in Gesetze. Ich werde daher einer Veränderung nicht zustimmen. Die betroffenen Menschen müssen sich auf einmal gefasste Beschlüsse verlassen können."

Der Ministerrat hat heute außerdem die 15a-Vereinbarung zur Schaffung einer medizinischen Fakultät in Linz sowie die Verleihung des Promotionsrechts an die Donauuniversität Krems beschlossen. "Damit zeigen wir, dass wir auch Bildungseinrichtungen außerhalb von Wien fördern", sagte Faymann. Es sei wichtig, die Tätigkeit von so wichtigen Institutionen der Aus- und Weiterbildung zu verstärken.

Angesichts der angespannten Situation durch die anhaltende Hitze habe sich die Regierung auch auf ein Maßnahmenpaket für die Landwirtschaft geeinigt: "Nach dem Hochwasser hatte nun die große Hitze verheerende Auswirkungen, vor allem auf die Landwirtschaft in Österreich. Wir stellen daher klar, dass finanzielle Mittel für rasche Hilfe bereitstehen", sagte der Bundeskanzler. Die Gesamtkosten für dieses Hilfspaket seien noch nicht abschätzbar, würden aber deutlich über dem bisher höchsten, vergleichbaren Hilfspaket im Ausmaß von 12 Millionen Euro liegen.

Das heurige Hochwasser habe nach den bisherigen Erhebungen ein Schadenausmaß von rund 866 Millionen Euro verursacht. Dass die öffentlichen Investitionen zum Schutz vor Überschwemmungen notwendig und sinnvoll waren, habe sich bei der Wirksamkeit von Hochwasserschutzeinrichtungen im Vergleich zu den Schäden im Jahr 2002 gezeigt. "Auch hier gilt für mich, etwas Versprochenes zu halten. Das muss ein zentraler Grundsatz der politischen Arbeit sein", so Faymann.

"Die heutigen Regierungsbeschlüsse zeigen, dass wir die Zeit bis zum letzten Tag dieser Legislaturperiode nutzen, um notwendige Entscheidungen gemeinsam zu fassen", so der Bundeskanzler abschließend.

