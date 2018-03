ORF III mit Philosoph Christian Kanzian im "science.talk" und dem "Day of Rock" am Feiertag

Am 14. und 15. August im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Ein philosophischer "science.talk" und ein feiertäglicher "Day of Rock" dominieren das Programm von ORF III am 14. bzw. am 15. August 2013.

Der Schauspieler Florian Teichtmeister ist am Mittwoch, dem 14. August 2013, um 19.45 Uhr zu Gast bei Barbara Rett in den "Salzburger Festspielgesprächen". Der junge Schauspieler hat gerade erst die Rolle des Schneiders Zwirn in "Lumpazivagabundus" in der Josefstadt verkörpert und debütiert nun als Schuster Leim im gleichen Stück bei den Salzburger Festspielen. Burgchef Matthias Hartmann inszeniert das liederliche Kleeblatt mit Schauspielgrößen wie Michael Maertens (Zwirn) und Nicholas Ofczarek (Knieriem) auf der Bühne der Pernerinsel in Hallein. Ein Stück von schneidender Aktualität, denn Verschwendungssucht, Drogenkonsum und esoterischer Fatalismus sind nicht nur dem Biedermeier bekannt, sondern feiern auch heute fröhliche Urständ. Barbara Rett spricht mit Florian Teichtmeister über Glück und Unglück des Einspringens, seine Liebe zu Motorrädern und Opern und den Zusammenhang von Erfolg und Selbstzweifel.

Christoph Riedl präsentiert um 20.15 Uhr mit "Morgenland: Mit den Schwertern des Geistes" den zweiten Teil des "kreuz und quer"-Dreiteilers. Im Anschluss behandelt die Dokumentation "Rumi -Poesie des Islam" von Houchang Allahyari um 21.00 Uhr Leben, Philosophie und Poesie Djallaledin Maulana Rumis, einem der wichtigsten Dichter und Mystiker des islamischen Kulturkreises.

Um 21.55 Uhr begrüßt Barbara Stöckl den Philosophen Christan Kanzian zum "science.talk". Noch bis zum 17. August 2013 findet in Kirchberg am Wechsel das 36. "Internationale Wittgenstein Symposium" statt. Damit wird das beschauliche Dorf in Niederösterreich neuerlich zum Mekka international renommierter Philosoph/innen und Wissenschafter/innen, die sich aktuellen Fragestellungen der Philosophie und detailreichen Fragen rund um den österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein widmen. Als Präsident der ÖLWG zählt Christian Kanzian, Philosoph und Hochschulprofessor an der Theologischen Fakultät Innsbruck, zu den begeisterten "Wittgensteininanern". Im Gespräch mit Barbara Stöckl gibt er Einblick in seine Forschungsfelder Philosophiegeschichte, Sprachphilosophie und Ontologie.

Um 22.30 Uhr heißt es in ORF III wieder: Zeit für den "Western Wednesday"! Im August präsentiert ORF III in der "kult.film"-Reihe legendäre Westernklassiker, diese Woche "Ein Fressen für die Geier" aus dem Jahr 1969 mit Clint Eastwood und Shirley MacLaine. Der amerikanische Revolverheld Hogan kommt 1865 nach Mexiko, um dort als Söldner gegen die Franzosen zu kämpfen. Hier rettet er erst einmal eine junge Schönheit vor drei unfreundlichen Gesellen und staunt nicht schlecht, als sich diese anschließend im Nonnenkostüm präsentiert. Auf dem weiteren gemeinsamen Weg kommen sie einander dennoch näher.

Zu Mariä Himmelfahrt am Donnerstag, dem 15. August, heißt es in ORF III wieder "Rock Around the Clock" - der Kultur- und Informationsspartensender des ORF präsentiert einen Programmtag ganz im Zeichen der Rockmusik und zeigt die legendärsten Konzerte der größten Rockstars von den Rolling Stones über Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Johnny Cash, Queen und David Bowie bis AC/DC.

ORF III eröffnet schon morgens den "Day of Rock" mit "Peter Gabriel:

Secret World" um 8.30 Uhr. Weiter geht es mit "Toto: Live in Amsterdam" um 9.35 Uhr, "ZZ Top: Live From Texas" um 10.40 Uhr, "Whitesnake" um 11.40 Uhr, "Meat Loaf: Three Bats Live" um 12.40 Uhr, "David Bowie: Serious Moonlight" um 13.35 Uhr, "Genesis: Invisible Touch - Live at Wembley" um 15.05 Uhr, "Jimi Hendrix - Live at Woodstock" um 16.10 Uhr, "Queen live at Wembley" um 17.10, "Simply Red - Live at the Royal Albert Hall" um 18.15 Uhr und "Scorpions:

Moment of Glory" um 19.10 Uhr. Im Hauptabend um 20.15 Uhr präsentiert ORF III den Dokumentarfilm "Shine a Light", Martin Scorseses überwältigendes Denkmal für die Rolling Stones. 1962 sind die Rolling Stones erstmals unter ihrem Bandnamen im Londoner Marquee Club aufgetreten - ein Meilenstein der Musikgeschichte und der Beginn einer Karriere, die bis heute andauert. Scorsese begleitete die Band bei zwei Auftritten im Jahr 2006 und ließ die einzigartige Atmosphäre von den besten Kameraleuten Hollywoods einfangen. Das hervorragende Bildmaterial bereicherte er durch exklusive Interviewausschnitte. Um 22.10 Uhr zeigt ORF III "The Wall", Roger Waters' Live-Spektakel des legendären gleichnamigen Pink-Floyd-Albums am Potsdamer Platz. Um 0.05 Uhr folgt "Johnny Cash: Behind Prison Walls" sowie "AC/DC - Live at Hippodrom" um 1.10 Uhr. Den Abschluss machen "The Rolling Stones:

Some Girls - Live in Texas" um 1.50 Uhr, "Status Quo: Pictures - Live at Montreux" um 2.50 Uhr und schließlich "Nazareth: Homecoming" um 3.50 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at