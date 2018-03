Jungbauernobmann Kast: Agrardieselvergütung wieder einführen

Landwirtschaft verliert an Einkommen - Ausgleich dringend notwendig

Wien (OTS) - Zwei Jahre hintereinander verliert die heimische Landwirtschaft schon an Einkommen. Im vergangenen Erntejahr mussten die bäuerlichen Betriebe ein Einkommensminus von 7% hinnehmen. Auch dieses Jahr werden Einbußen in beträchtlicher Höhe aufgrund von Dürre, Überflutungen und Hagel erwartet. Der Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend, Stefan Kast, fordert deshalb dringend einen finanziellen Ausgleich.

"Bereits das zweite Jahr hintereinander schaut es für unsere Bauern hinsichtlich ihres Jahreseinkommens nicht gut aus", berichtet Kast über Gespräche, die er in den vergangenen Tagen mit Landwirten im Burgenland geführt hat. "Dürre, Überflutungen und Hagel werden auch in dieser Ernteperiode den Ertrag der Bäuerinnen und Bauern bei fast sämtlichen Kulturen schrumpfen lassen. Vor allem Mais und Kartoffeln sind stark beeinträchtigt", so Kast.

"Wir dürfen unsere Landwirte nicht im Stich lassen. Wenn sich das nächste Jahr ähnlich entwickeln sollte, dann ist bereits Feuer am Dach. Manche Bauern müssen schon jetzt mit ihren finanziellen Reserven den laufenden Betrieb finanzieren", berichtet der Obmann. Die Österreichische Jungbauernschaft fordert daher, bereits jetzt Maßnahmen zu treffen, um diese Einkommenseinbußen auszugleichen. So wird eine Wiedereinführung der Agrardieselvergütung gefordert, da die Kosten für Treibstoffe auch in der Agrarwirtschaft einen beträchtlichen Anteil an den Gesamtkosten pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche ausmachen.

"Laut dem aktuellen Grünen Bericht haben die Bauern im Jahr 2012 im Schnitt um 7% weniger Einkommen erzielt, pro Arbeitskraft in der Landwirtschaft liegt es auch unter dem durchschnittlichen Bruttojahreseinkommen eines unselbstständig Erwerbstätigen. Die Rohstoffpreise unterliegen starken Schwankungen. Preiserhöhungen beim Konsumenten gelangen nur selten bis zum Landwirt. Dazu kommen ständige Kostensteigerungen im Treibstoff-, Dünge- und Pflanzenschutzmittelbereich. Da müssen wir rasch gegensteuern", betont Kast.

