HC Strache stellt für NR-Wahl Kärntner Team der Erneuerung vor

FPÖ einzige Partei, welche die Probleme der Österreicher lösen will

Klagenfurt (OTS) - "Wir sind die einzige Partei, die sich darauf konzentriert, die Probleme der Österreicher, unserer Landsleute zu lösen. Das ist die deutliche Grundposition der Freiheitlichen gegenüber der SPÖ, ÖVP und den Grünen, welche für die Negativ-Rekordentwicklung in Österreich verantwortlich sind", erklärte am Dienstag der FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz Christian Strache bei einer Pressekonferenz in Klagenfurt. Bei dieser stellte er das Kärntner Team der Erneuerung für die Nationalratswahl am 29. September mit dem Listenersten NRAbg. Mag. Gernot Darmann vor, das dieses freiheitliche Programm mit umsetzen wird.

Strache prophezeite, dass SPÖ und ÖVP am 29. September das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte beklagen werden und die FPÖ deutliche gestärkt werde. "Rot und Schwarz haben unsere Landsleute in allen Bereichen im Stich gelassen. Das wollen wir Freiheitliche ändern. Bei uns kommen die Österreicher nicht zu kurz", betonte Strache. Als die größten Sündenfälle der Regierung führte er an:

Die Rekordverschuldung: "Seit 2005 wurden 65 Milliarden Euro neue Schulden gemacht".

Die Rekordbelastung: "Die Last durch die Steuern und Gebühren war noch nie so hoch wie heute".

Die Rekordarbeitslosigkeit: "Noch nie waren so viele Österreicher ohne Arbeit".

Steigende Armut: "Noch nie waren so viele Österreicher von Armut bedroht wie heute - 1,2 Millionen Menschen."

Diese Negativliste sei u.a. die Folge davon, dass Kindergeld und Kinderbeihilfe sowie das Pflegegeld nicht entsprechend der Inflation angehoben wurde und die Pensionen nicht dem Pensionsindex angepasst wurden. Die Preissteigerungen bei den Mieten seien laut Strache geradezu asozial.

Eine erstarkte FPÖ werde nach der Wahl alles tun, damit den Österreichern mehr netto im Geldbörsel bleibe, der Mittelstand entlastet werde und durch Beschäftigungsimpulse die Rekordarbeitslosigkeit abgebaut werde.

Als traurigen Beweis dafür, dass die jetzige Regierung die Österreicher in allen Bereichen im Stich lasse, führte Strache an, dass sie trotz der Rekordzahlen bei den Arbeitslosen ab 2014 den heimischen Arbeitsmarkt für Bulgaren und Rumänen öffnen will.

Die gute Mischung von erfahrenen und jungen Kräften auf den Kärntner Wahllisten zeigt laut Strache, dass ein Schlussstrich zu den vergangenen Jahren gezogen wurde. Der Wähler werde auch klar zwischen Bund und Land unterscheiden. "Gernot Darmann ist die richtige Wahl als Erster der Landeswahlliste. Er und das Kärntner Team stehen für die Erneuerung der Freiheitlichen, für Anständigkeit, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit", betonte Strache.

Hinter Darmann folgen Wendelin Mölzer, der Mühldorfer Bürgermeister Erwin Angerer und Landesparteisekretärin Mag. Nina Schratter.

"Das Kärntner Team besteht aus qualifizierten Kräften. Es ist ein gutes Angebot für die Kärntner Wähler", sagte NRAbg. Darmann. Er erwähnte vier Kernthemen, denen sich die Kärntner Freiheitlichen widmen:

- Die Stärkung der Familien, welche von der Bundesregierung in den vergangenen Jahren ausgehungert wurden.

- Alles zu tun, damit Menschen Arbeit haben und ein ausreichendes Einkommen erzielen können.

- Den Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass sie in einem sicheren Land leben, wobei Darmann für mehr Polizeikräfte eintritt und die Freiwilligen u.a. in den Feuerwehren besser unterstützen will.

- Die Stärkung der Kultur, des Brauchtums und der Tradition.

Die vier Wahlkreislisten werden von Stadtrat Wolfgang Germ (Klagenfurt),NRAbg. Bgm. Max Linder (Villach), NRAbg. Bgm. Josef Jury (Spittal/Hermagor, Feldkirchen) und Vzbgm. Heinz Hochegger (Wolfsberg, St. Veit, Völkermarkt) angeführt.

In Klagenfurt kandidieren u.a. auch Dr. Nina Petauer, Dr. Andreas Skorianz; in Villach Ing. Kurt Petritsch, Mag. Iris Pichler-Koban, Roland Zellot; im Wahlkreis West Jutta Arztmann, Christina Ball sowie im Wahlkreis Ost LAbg. Franz Pirolt und 3. Landtagspräsident Josef Lobnig.

