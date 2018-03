"Weltjournal" und "WELTjournal +" am 14. August über "Bauwahn am Ballermann" und "Sandraub"

Wien (OTS) - Claudia Neuhauser präsentiert das "Weltjournal" am Mittwoch, dem 14. August 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit einem Einblick in eine der beliebtesten Urlaubsdestinationen deutschsprachiger Touristinnen und Touristen. Von "Sandraub" und dem "Ende der Strände" handelt um 23.00 Uhr das anschließende "WELTjournal +".

"Weltjournal: Balearen - Ballermann und Bauwahn"

Millionen europäischer Touristinnen und Touristen bevölkern jedes Jahr Mallorca und die beiden anderen Baleareninseln Ibiza und Menorca. Aber diese Beliebtheit hat auch einen Preis: Die Inseln werden zunehmend zum Opfer ihres eigenen Erfolges - mit dem Bau von immer mehr Hotels, Villen und Feriensiedlungen. Ganz zu schweigen von dem Raubbau an der Natur.

Die lokalen Politiker/innen haben offenbar entschieden, insbesondere Mallorca zum Zweitwohnsitz Europas zu machen. Doch die Ferienparadiese im Mittelmeer haben jetzt schon mit Wasserknappheit zu kämpfen. Kläranlagen fehlen allerorts, durch die Meeresverschmutzung verschwinden zahlreiche Pflanzenarten und die Bauwut macht auch vor Naturschutzgebieten nicht mehr Halt. Initiativen, diese Entwicklung aufzuhalten, verlaufen zumeist im Sand. Jo Angerer und Johannes Höflich berichten in einer "Weltjournal"-Reportage.

"WELTjournal +: Sandraub - Das Ende der Strände"

Sand ist heutzutage Bestandteil zahlreicher Alltagsprodukte, häufiger noch als Erdöl. Wir finden Sand in Nahrungsmitteln, Kosmetika, Putzmitteln, aber auch in elektronischen Produkten wie Computern, Handys und Kreditkarten.

Der größte Sandbedarf entsteht jedoch durch den weltweiten Bauboom aufgrund des Bevölkerungswachstums und der wirtschaftlichen Entwicklung in den Schwellenländern. Stahlbeton besteht zu einem Drittel aus Zement und zu zwei Dritteln aus Sand.

Angesichts dieses Bedarfs wurde Sand in den letzten Jahren zu einer Ressource von entscheidender Bedeutung. Wüstensand ist - man mag es kaum glauben - nicht zur Betonverarbeitung geeignet. Deshalb haben Baukonzerne bisher Sand aus Flussbetten oder Kiesgruben abgebaut. Doch dieser Vorrat geht langsam zur Neige und so hat die Bauwirtschaft den Meeresboden ins Visier genommen - eine ökologische Zeitbombe.

Das "WELTjournal +" zeigt Schauplätze rund um den Globus: den illegalen Sandabbau in Marokko aufgrund der boomenden Tourismusindustrie, der unweigerlich zum Verschwinden ganzer Strände führt, den Expansionsbedarf von Singapur, das ungeachtet aller Verbote weiterhin Sand aus den Nachbarländern importiert, das Verschwinden ganzer Inseln wegen des illegalen Sandabbaus in Indonesien, die pharaonenhaften Bauprojekte in Dubai, wo die eigenen Sandressourcen aufgebraucht wurden und nun Sand aus Australien importiert wird, die Machenschaften der indischen Mafia, die die Bauwirtschaft des Landes kontrolliert, während die eigene Bevölkerung weiterhin in Slums hausen muss, das Auffüllen der Strände von Florida, die zu neun Zehnteln weggespült werden, und schließlich den Kampf der Bevölkerung in Frankreich, wo sich Konzerne Standorte in Küstennähe sichern, um in Schutzgebieten Sand vom Meeresboden abzubauen.

"Weltjournal" und "WELTjournal +" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

