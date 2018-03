Wirtschaft kritisiert "fragwürdige Methoden" der Finanzpolizei

Unternehmer wehren sich gegen den "Generalverdacht" und inadäquate Behandlung. Stärkerer Rechtsschutz und Nachschulungen gefordert.

Klagenfurt (OTS) - Autoritäres Auftreten, mangelnde Kenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge, keine Rücksichtnahme auf betriebliche Erfordernisse: Lang ist die Liste der Unternehmerbeschwerden über die seit Juli als eigenständige Behörde tätige Finanzpolizei. Wirtschaftskammerpräsident Franz Pacher: "Wir wollen wie Partner behandelt werden, schließlich erledigen wir Unternehmer die gesamte Einhebung von Steuern und Sozialabgaben für den Staat - auf eigene Kosten und mit persönlicher Haftung." Selbstverständlich begrüße die Wirtschaftskammer ausdrücklich die Durchsetzung und Einhaltung klarer gesetzlicher Rahmenbedingungen, weil sie die Visitenkarte jedes Wirtschaftsstandortes seien. "Aber für eine generelle Schuldvermutung gegen zum Teil jahrzehntelang verdiente Unternehmerinnen und Unternehmer, wie sie in zahlreichen Einsätzen der Finanzpolizei zum Ausdruck kommen, haben wir kein Verständnis", unterstrich Pacher heute bei einem Pressegespräch.

Das oft unverhältnismäßige Verhalten der Finanzpolizei bezeichnet Peter Katschnig, Kärntner Präsident der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, als dringend korrekturbedürftig. Laut einer kürzlich vorgenommenen Umfrage der Wirtschaftstreuhänder seien seitens der Unternehmer von 174 bewerteten Einsätzen der Finanzpolizei lediglich fünf als positiv und 43 als akzeptabel eingestuft worden. 60 Amtshandlungen waren aus Sicht der Unternehmer "eher nicht akzeptabel", weitere 66 sogar "rechtsstaatlich bedenklich". Katschnig: "Wir stellen eine gewisse Ignoranz gegenüber der Rechtsstaatlichkeit fest. Das normale Vorgehen - den Ausweis zeigen, den Grund der Amtshandlung angeben, den Unternehmer auf seine Rechte hinweisen - funktioniert nicht. Es kommt immer wieder zu entwürdigender Behandlung von Unternehmern vor ihren Gästen und Kunden - sogar Hausdurchsuchungen in Abwesenheit des Unternehmers sind ohne richterliche Anordnung möglich." Pacher stellt klar: "Wir unterstützen die Behörde im Interesse der überwältigenden Mehrheit der ordentlich und gesetzeskonform wirtschaftenden Unternehmen bei ihrem Kampf gegen vereinzelte schwarze Schafe. Aber geschäftsschädigendes, überhebliches Verhalten oder gar Drohungen von Beamten gegenüber Unternehmern werden wir nicht hinnehmen."

Im Zuge der aktuellen Wirtschaftskammerkampagne gegen die überbordende Bürokratie zur Erleichterung von Investitionen sind laut Pacher bereits zahlreiche Hinweise auf Missstände in der öffentlichen Verwaltung eingegangen, die zu rund 15 Prozent die Finanzpolizei und deren Auftreten beträfen. So seien Tourismusunternehmer neben ihren Gästen "wie Verbrecher" behandelt oder mit der sofortigen Schließung des Betriebs bedroht worden; eine Unternehmerin aus Mittelkärnten berichtet vom "einschüchternden und anmaßend autoritärem Verhalten" der Beamten bei einer Betriebskontrolle im Beisein von Kunden; in einem anderen Fall wurden zum Erstaunen der zahlreich anwesenden Kunden die Ausweise der Mitarbeiter von Beamten in Uniform überprüft.

Wirtschaftskammer und Wirtschaftstreuhänder verlangen nun Nachbesserungen in der Ausbildung der Beamten der noch jungen Finanzbehörde, die auch auf Personal von Zoll und Bundesheer zurückgreift. So soll es entsprechende fachliche und persönliche Nachschulungen für die Beamten geben, um den adäquaten Umgang mit den geprüften Steuerzahlern sicherzustellen. Weiters soll verfassungsrechtlich abgeklärt werden, ob es sich bei der mit äußerst weitreichenden Kompetenzen ausgestatteten Finanzpolizei um einen Wachkörper handelt. Darüber hinaus verlangt die Wirtschaft einen stärkeren Rechtsschutz, eine klare Regelung der Vertretungsrechte und ein angemessenes Auftreten der Beamten. Pacher: "Ich appelliere an die Finanzpolizei, durch entsprechende fachliche und persönliche Schulung der Beamten sicherzustellen, dass das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Unternehmern und Behörden gewahrt bleibt."

