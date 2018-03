Wlodkowski: Rasche Umsetzung des Dürre-Hilfspakets notwendig

Ertragseinbußen im Grünland - Große Ernteverluste bei Mais und weiteren Kulturen

Wien (OTS) - "Obwohl die Schätzung der Dürreschäden in der Landwirtschaft noch nicht abgeschlossen ist, zeichnet sich bereits ab, dass Hitze und Trockenheit in den vergangenen Wochen jedenfalls weit mehr Schäden verursacht haben, als dies bei Trockenperioden in Österreich bisher der Fall war. Umso wichtiger ist daher die prompte Hilfe der Bundesregierung mit dem Beschluss des Dürre-Hilfspakets und dessen rasche Umsetzung mit Unterstützung der Länder", begrüßt Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, das Hilfspaket der Bundesregierung zu den Dürreschäden in der Landwirtschaft, welches heute im Sommerministerrat verabschiedet wurde.

Das Dürre-Hilfspaket der Bundesregierung umfasst die Freigabe zusätzlicher Flächen zur Futtermittelproduktion (beispielsweise Blühstreifen), weiters eine Ankaufaktion für Futtermittel, die Stundung von Agrarinvestitionskrediten, Zuschüsse zu Betriebsmittelkrediten sowie die Abfederung von Dürreschäden bei den Acker- und Dauerkulturen. Finanziert wird das Paket aus dem Katastrophenfonds mit Mitteln des Bundes und der Länder.

Erneut massive Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen

Die kurzfristige Abkühlung am Wochenende mit einer Gewitterfront verursachte regional wieder massive Hagelschäden, allerdings waren die Niederschläge in weiten Teilen der von der Dürre massiv betroffenen Regionen in Summe wieder zu wenig, sodass man weiterhin mit großen Ernteverlusten bei Mais, Sonnenblumen, Zuckerrüben, Soja, Kartoffeln und beim Kürbis rechnen muss. Auch für den Futterbau hat die Gewitterfront des vergangenen Wochenendes die Lage keineswegs entschärft. Die Ertragseinbußen im Grünland sind nicht mehr aufzuholen und demensprechend groß ist auch der Mangel an Futter. Viele Landwirte müssen Futtermittel zukaufen oder den Stall räumen und Tiere verkaufen, berichtet Wlodkowski.

Noch keine Entspannung in Sicht

Angesichts der Wetterprognosen für die nächsten Tage ist ein Ende der Hitzeperiode noch nicht in Sicht. Das Ausmaß der Dürreschäden kann daher laut Wlodkowski derzeit noch nicht abschließend erfasst werden. "Um den durch den Klimawandel verursachten Wetterextremen vorzubeugen und den Landwirten eine stärkere Absicherung zu bieten, sind langfristig spezielle Instrumente wie etwa Sonderinvestitionsprogramme und Versicherungsmodelle insbesondere für bisher nicht erfasste Kulturen notwendig", betont der LK Österreich-Präsident.

"Landwirte können ihre Betriebsstätten in der freien Natur nicht einfach verlegen und sind daher den Auswirkungen des Klimawandels mehr als jeder andere Unternehmer ausgeliefert. Umso notwendiger sind für viele bäuerliche Betriebe Hilfsmaßnahmen, wie die nun beschlossene Ankaufsaktion für Futtermittel, die Freigabe von bisher mit Nutzungseinschränkungen versehenen Blühflächen und Wiesen zur Heugewinnung sowie auch die Stundung von AIK-Krediten und Zuschüsse zu Betriebsmittelkrediten. Angesichts der sich abzeichnenden enormen Trockenschäden und der begrenzten Budgets in Bund und Land ist allerdings zu befürchten, dass nur ein Bruchteil der tatsächlichen Schäden in der Landwirtschaft ersetzt wird. Auch Dürreversicherungen decken Ausfälle nicht zur Gänze ab. Umso wichtiger sind daher in den nächsten Wochen eine ausreichende Dotierung des Katastrophenfonds sowie eine rasche und unbürokratische Abwicklung aller Maßnahmen des Dürre-Hilfspakets für Österreichs Landwirte", hält Wlodkowski fest. (Schluss)

