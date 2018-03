ÖAMTC mit mobilem Stützpunkt am FM4 Frequency Festival

Tipps zur Anfahrt und Pannenvermeidung

Wien (OTS) - Von 15. - 17. August findet in St. Pölten zum mittlerweile fünften Mal das FM4 Frequency Festival am VAZ Gelände statt. Es werden pro Tag bis zu 45.000 Besucher erwartet.

Um den Konzertbesuchern im Falle einer Panne mit Rat und Tat zur Seite zu stehen ist der ÖAMTC auch heuer wieder von Mittwoch, den 14.8, ab 8 Uhr, bis Sonntag, den 18.8, 19 Uhr, mit einem mobilen Pannenstützpunkt vor Ort.

"In den vergangenen Jahren war es immer dasselbe - mehr als drei Viertel aller Einsätze entfallen auf sogenannte "Aufsperrer" und Starthilfen - wer diese Probleme schon im Vorfeld vermeiden möchte, nimmt einen Zweitschlüssel mit und geht schonend mit der Batterie um", rät Franz Pfeiffer vom ÖAMTC St. Pölten. Den Reserveschlüssel gibt man am besten einer anderen mitfahrenden Person - und damit die Batterie nicht frühzeitig schlapp macht sollte man Stromfresser wie Kühlboxen, Stereo- oder Klimaanlage nur sparsam verwenden.

Anfahrtstipps

Erfahrungsgemäß verläuft die Anreise zum VAZ relativ problemlos, da das Gelände nahe der West Autobahn (A1) - Abfahrt St. Pölten Süd liegt. Sollte es im Abfahrtsbereich zu Staus kommen, so empfiehlt es sich, beim Knoten St. Pölten auf die Kremser Schnellstraße (S33) zu fahren und dort die Abfahrt St. Pölten Ost zu nehmen - einfach den Hinweisschildern folgen. Um eine möglichst problemlose An- und Abreise zu gewährleisten, werden die Betonfeldsanierungsarbeiten auf der A1 im Nahbereich von St. Pölten zu den Hauptanreisezeiten eingestellt.

Der Campingplatz hat bereits am Mittwoch ab 12 Uhr geöffnet. Dementsprechend wird das auch der Hauptanreisetag sein. Laut ÖAMTC wird es zwischen 12 und 18 Uhr den stärksten Besucherzustrom zum Gelände geben. Wer kann, sollte daher schon vorher, oder aber erst später am Abend zum Gelände fahren. Starker Verkehr wird auch am Donnerstagvormittag erwartet.

Wer Besucher zum Gelände bringen möchte, kann diese am Parkplatz bei der ehemaligen Kopal Kaserne aussteigen lassen (einfach der Wohnmobilbeschilderung folgen). Von dort pendeln Shuttlebusse direkt zum Haupteingang. Mit dem eigenen Pkw ist die Zufahrt zum Haupteingang nicht möglich.

Der Club rät den Autofahrern, sämtliche Park- und Einfahrtsverbote zu beachten, denn es wird rigoros abgeschleppt.

Festivaltaxi by ÖAMTC

Da sich im vergangenen Jahr das Festivaltaxi by ÖAMTC ausgezeichnet bewährt hat, verkehren auch heuer wieder Busshuttles aus Wien, Wiener Neustadt, Salzburg, Linz, Wels, Graz und Klagenfurt. Zum Beispiel von Wien aus fahren Busse an allen Festivaltagen um nur 17 statt 22 Euro (hin und retour) für ÖAMTC Mitglieder. Als Kooperationspartner des Festivaltaxis bietet der Club seinen Mitgliedern eine preisgünstige Möglichkeit direkt und bequem zum Festivalgelände zu gelangen. Alle Infos unter: www.festivaltaxi.at

