FP-Mahdalik: Nach Testlauf Mahü muss Bürgerbefragung kommen

Rot-Grün muss Bürgerbeteiligung endlich ernst nehmen

Wien (OTS) - "Beim am Freitag startenden Testlauf für die Neugestaltung der Mariahilfer Straße muss am Ende ohne wenn und aber eine verbindliche Bürgerbefragung in Mariahilf und Neubau stehen, da die verkehrstechnischen Auswirkungen auf die umliegenden Bereiche der Bezirke 6 und 7 massiv sein werden", fordert FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik einmal mehr. Ein rot-grünes Drüberfahren darf es hier jedenfalls nicht geben. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747