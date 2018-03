FP-Gudenus zu SOS-Mitmensch: Wahlrecht ist ein hohes Gut und kein Geschenkartikel!

Dubioser Verein macht sich zur Speerspitze des von den Sozialisten betriebenen Wähleraustausches

Wien (OTS/fpd) - Der Kampf des mit Steuergeld subventionierten Vereins SOS-Mitmensch gegen die österreichischen Bürger und deren Rechtsstaat erreicht einen neuen Höhepunkt: Ausländern soll in unserem Land das Wahlrecht nachgeschmissen werden, so die jüngste, völlig abstruse Forderung. "Sie gehen damit noch weiter als die Sozialisten, welche die ihnen abhanden kommenden Wähler dadurch ersetzen wollen, dass sie vor allem ungebildete Ausländer herankarren, mit Steuergeld gefügig machen und dann möglichst rasch einbürgern wollen. SOS-Mitmensch will den Weg nun noch abkürzen, indem der Verein die Einbürgerung als Voraussetzung für das Wahlrecht überflüssig machen will", ärgert sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Für ihn steht fest: "Das Wahlrecht ist ein hohes Gut und kein Geschenkartikel, den man nach Lust und Laune verteilt. In etwa 15 Jahren gibt es in Österreich durch Massenzuwanderung und hohe Geburtenraten bei Ausländern mehr Menschen mit Migrationshintergrund als Einheimische. SOS-Mitmensch strebt also Hand in Hand mit der SPÖ eine Fremdherrschaft über das österreichische Volk an."

Der Verein komme mit den geltenden Gesetzen offenbar überhaupt nicht zurecht. Gudenus: "Diese dubiose Organisation setzt sich offen für kriminelle Ausländer, ja sogar für Menschenhändler, ein und kämpft gegen Staatsbürgerrechte. Ich halte es nicht für unmöglich, dass SOS-Mitmensch dadurch so finanzstark ist, dass der Verein seine Forderungen und Bemühungen jeweils an den Bestbieter verkauft und Sozialisten und Schlepper-Mafia einfach am besten zahlen." (Schluss)

