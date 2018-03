Darabos: Menschen wollen ganz wenig ÖVP und keinen Kanzler Spindelegger

Neue Plakatkampagne zeugt von erfreulicher Einsicht beim Koalitionspartner

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos begrüßt die heute präsentierte neue Plakatkampagne der ÖVP. "Ganz wenig ÖVP und KEINEN Bundeskanzler Spindelegger - endlich hat die Volkspartei verstanden, was die Bevölkerung will", so Darabos. Erfreut zeigt sich der SPÖ-Bundesgeschäftsführer auch darüber, dass die ÖVP jetzt Werbung für das Tourismusland Österreich machen will. "Die ÖVP dürfte eingesehen haben, dass sie mit dem Schlechtreden des Wirtschaftsstandortes unserem Land einen Bärendienst erwiesen hat. Im Interesse des Landes und seiner Menschen ist zu hoffen, dass sich dieser Sinneswandel auch in weiteren Politikfeldern niederschlägt und die ÖVP die Verunsicherung hunderttausender ArbeitnehmerInnen und PensionistInnen beendet." **** (Schluss) ps/ah

