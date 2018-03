Ministerrat - Bundeskanzler Faymann zu Lehrerdienstrecht: "Wir wollen einen Beschluss im Herbst"

Maßnahmenpaket für von Dürre betroffene Landwirtinnen und -wirte beschlossen

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann hat am Dienstag im Pressefoyer nach dem Ministerrat betont, dass mit dem Gesetzesentwurf für das neue Lehrerdienstrecht ein "wichtiger Mosaikstein für die Bildung" in Begutachtung geschickt wurde. Damit starte der Gesetzwerdungsprozess des neuen Lehrerdienstrechts. "Wir wollen einen Beschluss im Herbst und lassen keinen Zweifel daran, dass uns dieses Lehrerdienstrecht wichtig ist", bekräftigte der Bundeskanzler. Das Lehrerdienstrecht gehört, wie unter anderem auch bauliche Maßnahmen für den Ausbau ganztägiger Schulformen und für bessere Arbeitsmöglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen, zu einem "Gesamtprogramm zur Verbesserung unserer Schulen". Darüber hinaus hat der Ministerrat ein Maßnahmenpaket für die von der Dürre betroffenen Landwirtinnen und -wirte beschlossen. "Das zeigt, dass wir diese Legislaturperiode bis zum letzten Tag nutzen, um gemeinsam notwendige Beschlüsse zu fassen", unterstrich Kanzler Faymann. ****

"Das Hochwasser und jetzt die große Hitze haben verheerende Auswirkungen für viele Menschen, insbesondere in der Landwirtschaft", sagte der Kanzler. "Wir stellen, so wie schon beim Hochwasser, finanzielle Mittel bereit, um im Katastrophenfall helfen zu können. Im Rahmen des beschlossenen Maßnahmenpakets werden Bäuerinnen und Bauern unterstützt." Der notwendige Betrag sei noch nicht abschätzbar. Der Kanzler erinnerte daran, dass die Pegelstände des Hochwassers 2002 mit dem heurigen vergleichbar gewesen, die Katastrophenschäden heuer aber deutlich niedriger seien (866 Mio. Euro, 2002 waren es drei Mrd. Euro). Für Faymann sei das ein Beleg für die Wirksamkeit von Hochwasserschutz-Maßnahmen.

Darüber hinaus hat der Ministerrat die Errichtung einer medizinischen Fakultät in Linz sowie das Promotionsrecht für die Donauuniversität Krems beschlossen. "Das zeigt, dass wir auch außerhalb Wiens eine Reihe sehr wichtiger Bildungseinrichtungen fördern und die Institutionen mit den nötigen Beschlüssen stärken."

Einer vorzeitigen Angleichung des Frauenpensionsalters erteilte der Bundeskanzler erneut eine Absage: "Wir halten uns an die bestehende Regelung. Mit mir als Bundeskanzler kommt eine Änderung nicht in Frage." Für Faymann ist das eine "Frage des Vertrauens in Gesetze". Viele Frauen über 50 Jahre hätten schon heute im Handel und im Dienstleistungssektor Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. (Schluss) bj/mo

