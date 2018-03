KORREKTUR zu OTS0038 von heute: IMBA Forscher erhalten ERC Advanced Grant und ERC Starting Grants

IMBA Direktor Josef Penninger erhält einen ERC Advanced Grant; Stefan Ameres und Kikue Tachibana-Konwalski erhalten je einen ERC Starting Grant.

Korrektur zu OTS_20130813_OTS0038

Wien (OTS) - Der dritte Absatz muss wie folgt richtig lauten:

Alle Säugetierzellen besitzen zwei Chromosomensätze (diploid). Bei Forschern beliebte Organismen wie Hefe, haben nur einen einfachen Chromosomensatz (haploid). Rezessive Mutationen lassen sich darin viel einfacher herbeiführen und beobachten, weil eine zweite Genkopie fehlt. Josef Penninger ist es gelungen, eine haploide Stammzelllinie aus Mauszellen (NICHT: menschlichen Zellen) zu generieren. Er bricht damit ein Paradigma der Biologie und ermöglicht mithilfe dieser Technologie Einblicke in fundamentale biologische Prozesse. In Zukunft möchte er so etwa jene Gene identifizieren, die an Herz-Kreislaufkrankheiten oder Schmerzentstehung beteiligt sind. Die Technologie der haploiden Stammzellen birgt weiters großes Potenzial für das Screening möglicher Substanzen zur Krebstherapie.

