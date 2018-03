SPÖ-Bauern zu Dürre-Hilfe: Auf Regierung Faymann ist in schwierigen Zeiten Verlass

Etzenberger: "Rasche Hilfe ist doppelte Hilfe"

St. Pölten (OTS/SK) - Der Bundesvorsitzende der SPÖ-Bauern, ÖR LKR Josef Etzenberger, begrüßt das heute, Dienstag, von der Regierung geschnürte Hilfspaket, das von Dürre betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben zugute kommen soll. "Ich habe mich davon überzeugen können, dass sich viele Betriebe in Österreich in einer dramatischen Situation befinden. Das Hilfspaket für dürregeschädigte Landwirtschaften zeigt, dass auf die Regierung von Bundeskanzler Werner Faymann auch in schwierigen Zeiten Verlass ist. Rasche Hilfe ist doppelte Hilfe", betont Etzenberger gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die SPÖ-Bauern haben sich von Beginn an für ein Hilfspaket eingesetzt und gefordert, den betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben die bestmögliche Hilfe zukommen zu lassen. "Not und Leid können damit zwar nicht abgewendet werden, aber zumindest ein Teil der Existenzängste kann so gelindert werden", stellt Etzenberger abschließend fest.

Das Paket im Überblick:

* Ankaufaktionen für Futtermittel

* Stundung von Raten bei Agrarinvestitionskrediten

* Bereitstellung zusätzlicher Flächen für die Futtermittelproduktion

* Zinsenzuschuss zu Betriebsmittelkrediten

* Abfederung von Dürreschäden bei den Acker- und

Dauerkulturen. (Schluss) mo/mb/mp

