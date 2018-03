Steindl: "Marke Österreich" immenser Gewinn für den Wirtschaftsstandort

ÖVP-Wirtschaftspolitik stärkt Standort und schafft Arbeit und Wohlstand – Nation Brand Austria-Konzept wird Position im globalen Wettbewerb entscheidend verbessern

Wien, 13. August 2013 (ÖVP-PK) "Das von ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner entwickelte Konzept der "Marke Österreich" ist ein immenser Gewinn für den Wirtschaftsstandort Österreich", betont der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl. Die ÖVP steht mit ihrer zukunftsorientierten Wirtschaftspolitik für eine Stärkung der heimischen Wirtschaft und deren Wettbewerbsfähigkeit. "Der internationale Standortwettbewerb wird durch die Globalisierung immer härter. Daher ist es notwendig, die Sichtbarkeit, die Relevanz und die Wiedererkennbarkeit Österreichs in der Außenwirkung zu erhöhen. Das Nation Brand Austria-Konzept setzt genau hier an", hält Steindl fest. Ein positives Außenbild unseres Landes macht den Standort attraktiv für Touristen, Fachkräfte, Investoren und Unternehmen. "Dadurch werden der Wirtschaftsstandort Österreich und die heimischen Unternehmen entscheidend gestärkt. Und nur eine starke Wirtschaft kann Arbeitsplätze, Wohlstand und Aufstiegschancen garantieren", unterstreicht Steindl. ****

Das heute im Ministerrat beschlossene Konzept für eine noch wettbewerbsfähigere Identität soll nicht nur Österreichs Position im globalen Wettbewerb entscheidend verbessern. Auch die Ausdehnung der Rolle als Brückenbauer und Unterstützer ist ein Ziel. "Österreich hat sich in der Vergangenheit als Brückenbauer und wichtige Drehscheibe zwischen Ost und West präsentiert. Diese Rolle soll in Zukunft nicht nur in den unmittelbaren Nachbarländern eingenommen, sondern ausgedehnt werden. Etwa nach Zentralasien oder Nordafrika", erklärt der ÖVP-Abgeordnete. "Wichtig ist, dass es hier nicht nur um Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung geht. Michael Spindelegger und Reinhold Mitterlehner haben einen breiten Ansatz gewählt: Auch zeitgenössische, kulturelle, wissenschaftliche, bildungspolitische, religiöse und gesellschaftliche Bereiche werden das Profil Österreichs im Ausland nachhaltig schärfen und unseren Standort attraktiv halten", so Konrad Steindl abschließend.

