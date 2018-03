Sehr erfolgreicher "Salzburg-Sommer" für das RSO Wien

Wien (OTS) - Gestern, 12. August, fand der dritte Programmpunkt des RSO Wien im Rahmen der Salzburger Festspiele statt: Chefdirigent Cornelius Meister leitete die österreichische Erstaufführung von Birtwistles Violinkonzert und Mahlers Vierte. Danach luden die Freundinnen und Freunde des RSO zu einem Empfang, bei dem ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz und ORF-Radiodirektor Mag. Karl Amon zahlreiche Gäste begrüßten.

Es war ein für das RSO Wien unüblich dichter und zugleich unerhört erfolgreicher "Salzburg-Sommer". Die Opernpremiere zur Eröffnung der Salzburger Festspiele mit "Gawain" von Sir Harrison Birtwistle wurde für alle beteiligten Musikerinnen und Musiker zum vollen Erfolg. Das RSO Wien wurde mit Adjektiven wie "superb" bedacht, zu einem "Star des Abends" erklärt und vom Publikum mit demonstrativ viel Applaus bedacht. Die Inszenierung wurde zwiespältig aufgenommen, aber daran, dass der Abend unter der Leitung von Ingo Metzmacher und den beteiligten Sängerinnen und Sängern musikalisch erstklassig war, herrschte kein Zweifel. Ebenso einhellig positiv war die Meinung zur musikalischen Interpretation der szenisch aufgeführten Oper "Jeanne d'Arc" von Walter Braunfels mit Dirigent Manfred Honeck und dem RSO Wien, ebenfalls in der Felsenreitschule. Und ebendort fand gestern Abend als dritter Programmpunkt des RSO Wien in diesem Festspielsommer die österreichische Erstaufführung von Sir Harrison Birtwistles Violinkonzert mit dem Solisten Christian Tetzlaff statt. Als Abschluss reihten sich Chefdirigent Cornelius Meister und das RSO Wien mit der 4. Symphonie von Gustav Mahler erfolgreich in den Reigen jener internationalen Dirigenten und Orchester ein, die bei den Salzburger Festspielen 2013 einen Zyklus aller Mahler-Symphonien darbieten.

Um diese heurige Erfolgsserie des RSO Wien bei den Salzburger Festspielen in elegantem Rahmen ausklingen zu lassen, lud der Publikumsclub "Freundin des RSO" nach dem Konzert zu einem von Szigeti gesponserten Empfang, der die Möglichkeit bot, mit Chefdirigent Cornelius Meister und den Musikerinnen und Musikern des Orchesters in entspannter Atmosphäre zu plaudern. ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz und ORF-Radiodirektor Mag. Karl Amon begrüßten im Karl Böhm-Saal zahlreiche Gäste. Unter den Anwesenden waren der Kaufmännische Direktor des ORF, Mag. Richard Grasl, der Technische Direktor des ORF, Ing. Michael Götzhaber, die ORF-Landesdirektoren von Salzburg, Roland Brunhofer, und Kärnten, Karin Bernhard, sowie viele Freundinnen und Freunde des RSO Wien. Auch Festspielintendant Alexander Pereira gratulierte dem Orchester und avisierte, dass das RSO Wien engagiert sei für die Uraufführung der Oper "Fin de partie" von György Kurtag im Jahr 2015 bei den Salzburger Festspielen.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Nach der Eröffnung der Salzburger Festspiele verzauberte das ORF Radio-Symphonieorchester Wien abermals die Festspielbesucherinnen und Besucher. Ich bin stolz, dass der ORF mit 'seinem' Orchester seit Jahren die österreichische Kulturszene nachhaltig bereichert wie auch in Zukunft prägen wird und freue mich daher umso mehr über jede neu gewonnene Freundin und jeden neu gewonnenen Freund im RSO-Publikumsklub."

ORF-Radiodirektor Mag. Karl Amon: "Unser Publikumsclub wächst und setzt mit der heutigen Präsenz bei den Salzburger Festspielen ein starkes Lebenszeichen. Zugleich wird damit auch die Herbstsaison eröffnet, die für die jetzigen und künftigen Freundinnen und Freunde des RSO großen Kulturgenuss bringen wird." Und Cornelius Meister, künstlerischer Leiter und Chefdirigent des RSO Wien, führte weiter aus: "Die Freundinnen und Freunde des RSO wachsen stetig und sind nun erstmals bei den Salzburger Festspielen präsent. Dies dokumentiert einmal mehr die große Ausstrahlung des ORF-Radio-Symphonieorchesters Wien, das auch in diesem Sommer beim Publikum und der internationalen Presse für seine Festspielaufführungen einhellig gefeiert wird."

Nähere Informationen zum Publikumsclub "Freundin des RSO" sind abrufbar unter http://rso.orf.at/freunde.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

Tel.: (01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at