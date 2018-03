"Was gibt es Neues? - Classics": Vom Unterhosenindex, einem geschlossenen Frosch und den Hühnern von Mouscron

Außerdem: "Ein echter Wiener geht nicht unter" und "MA 2412"

Wien (OTS) - Der Unterhosenindex, ein geschlossener Frosch und die Hühner von Mouscron stehen diese Woche im Mittelpunkt der "Was gibt es Neues? - Classics" am Freitag, dem 16. August 2013, um 22.15 Uhr in ORF eins. Oliver Baier präsentiert einige der witzigsten Fragen und Antworten aus den vergangenen zwei Jahren. Um 22.50 Uhr übernimmt dann Karl Merkatz und es gibt ein Wiedersehen mit der Folge "Unterwelt" der Kultserie "Ein echter Wiener geht nicht unter". Und auch Alfred Dorfer und Roland Düringer haben in "MA 2412" um 23.35 Uhr endlich "Urlaub".

"Ein echter Wiener geht nicht unter: Unterwelt" um 22.50 Uhr

Karli Sackbauer bringt heftige Bewegung ins Leben seiner Familie. Er will sich über seine ehelichen Konflikte mit nächtlichen Streifzügen durch zweifelhafte Lokale hinwegtrösten. Dort trifft er die Stripteasetänzerin Helga. Mit Karl Merkatz (Edmund "Mundl" Sackbauer), Ingrid Burkhard (Toni), Erika Deutinger (Hanni), Klaus Rott (Karli), Liliana Nelska (Irmi), Alexander Waechter (Franzi), Gunda König (Stripteasetänzerin Helga) u. a., das Buch schrieb Ernst Hinterberger, Regie führte Reinhard Schwabenitzky.

"MA 2412: Urlaub" um 23.35 Uhr

Breitfuß und Weber geraten einander wegen ihres Sommerurlaubs in die Haare: Beide wollen zur gleichen Zeit fahren - Weber auf einen Segeltörn, Breitfuß wie immer nach Nursch ins Waldviertel. Wie es aussieht, hat Weber auch hier die besseren Beziehungen zum Personalbüro. Mit Alfred Dorfer (Weber), Roland Düringer (Breitfuß), Monica Weinzettl (Knackal), Karl Ferdinand Kratzl (Claus), Bibiana Zeller, Michael Kreihsl, Marcus Carney, das Buch verfassten Alfred Dorfer, Roland Düringer und Harald Sicheritz, Regie führte Harald Sicheritz.

