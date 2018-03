Otto Wagner-Areal: Zwischenbericht zum Planungsverfahren

11 mögliche Bauflächen im Osten; Hauptareal und Grünflächen bleiben unberührt

Wien (OTS) - Die Zukunft des Otto Wagner-Areals soll im Oktober feststehen: Dann will die zuständige ExpertInnen-Kommission das Ergebnis des Planungsverfahrens vorlegen. Heute, Dienstag, hat ihr Leiter, der Architekt Adolf Krischanitz, einen Zwischenstand präsentiert.

In "positiver Kooperation" mit sechs Architektenbüros entstünden derzeit Ideen für "einen gemeinsamen Vorschlag", der das Gebiet "als Ganzes attraktivieren" solle. Insgesamt elf mögliche Bauflächen habe man identifiziert: Sie liegen allesamt im Osten des Areals und haben eine Größe von jeweils rund 20 mal 25 Meter - das entspricht zirka 500 Quadratmeter pro Baufläche. Gebaut solle so "neutral" werden, dass Mehrzwecknutzung möglich sei - etwa für Kindergärten, Wohnungen und Büros. Gewidmet seien die elf Flächen nach Bauklasse 3, die Bauhöhe werde somit bestehende Pavillons nicht überragen. Außerdem empfehle die Kommission, Grünstreifen und den Hauptteil des Areals unberührt zu lassen - so erhalte man das Gesamtbild dieses "Jugendstil-Juwels".

Mediation zum Otto Wagner-Areal

Der Einsatz der ExpertInnen-Gruppe ist das Ergebnis einer Mediation zum Otto Wagner-Areal, die von Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou im März 2012 beauftragt wurde. Detaillierte Informationen zu diesem Mediationsverfahren, historische Aufnahmen und Pläne des Areals sowie eine Chronologie der Flächenwidmung seit 1902 stehen zur Verfügung unter:

www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/otto-wagner-areal/ (Schluss) esl

